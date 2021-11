Maior feira de artesanato e cultura do País acontece até este domingo (7) em Fortaleza

A 3ª edição da Feira Nacional de Artesanato e Cultura (Fenacce) acontece em Fortaleza até este domingo (7) com o tema “Novos Tempos, Novos Formatos”.

Considerada a maior feira de artesanato do Brasil, o evento tem formato híbrido. Presencialmente, é no Centro de Eventos do Ceará, assim como aconteceu a 1ª edição em 2019. E pela plataforma on-line, o público pode assistir, gratuitamente e ao vivo, toda a programação da feira, como: palestras, workshops, desfiles e oficinas de artesanato e gastronomia.

“A Fenacce deste ano será a primeira grande feira de artesanato a ser realizada após o retorno dos eventos no Estado”, diz a coordenadora da Fenacce, Stella Pavan. Para fomentar a solidariedade, a organização pede a doação de 1 quilo de alimento não perecível. Todos os visitantes precisam comprovar, na entrada, que estão vacinados com as duas doses da vacina contra a Covid-19.

Artesanato

Mais de 300 artesãos do Brasil participam da exposição. No Centro de Eventos, os visitantes têm acesso a 100 estandes. Pela plataforma online, os interessados também podem visitar os estandes virtualmente e comprar diretamente com o artesão.

Este ano, paralelamente à Fenacce, acontecerá a 1ª Feira de Agricultura Familiar que terá cerca de 30 estandes para visitação.

As inscrições para o evento podem ser feitas pelo site ou pelo Instagram.

Serviço

Feira Nacional de Artesanato e Cultura no Ceará

Local: Centro de Eventos (Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz)

Data: Até 7 de novembro de 2021, das 15h às 22 horas