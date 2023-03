Juca Chaves, músico e humorista, morre aos 84 anos

Músico e humorista, Juca Chaves faleceu na noite desse sábado (25), aos 84 anos. Nascido no Rio de Janeiro, o artista morreu em Salvador, onde vivia. Ele estava internado no hospital São Rafael, na capital baiana.

Conforme o hospital, Juca foi internado há 15 dias e morreu "devido à complicações de problemas respiratórios". A família pediu para que mais detalhes não fossem divulgados.

O velório está previsto para começar às 14h30 deste domingo, no Cemitério Bosque da Paz. O corpo de Juca Chaves será cremado, às 16h. Confira comunicado do hospital:

"O Hospital São Rafael lamenta a morte do paciente Juca Chaves, na noite deste sábado (25), devido à complicações de problemas respiratórios, e se solidariza com a família e amigos por essa irreparável perda. O hospital também informa que não tem autorização da família para divulgar mais detalhes".

Carreira de sucesso

Compositor, músico, humorista e crítico, Jurandyr Czaczkes Chaves nasceu em 22 de outubro de 1938, no Rio de Janeiro, mas há décadas trocou a cidade de nascimento por Salvador. Ele vivia no bairro de Itapuã com a família.

Formado em música clássica, começou a carreira profissional em 1955, na TV Tupi, em São Paulo, sempre com humor ácido, inteligente e com críticas sociais. Era conhecido como "O Menestrel Maldito", apelido que ganhou do poeta Vinicius de Moraes.

Legenda: Juca também candidato ao Senado pela Bahia em 2006 pelo PSDC e usou da poesia e do humor para pedir votos Foto: Divulgação/Maria Anicetto

Foi perseguido durante a Ditadura Militar; exilado, viveu seis anos longe do Brasil, entre Portugal e Itália. É autor de músicas que se tornaram sucesso no Brasil, a exemplo de "A cúmplice", "Menina", "Que saudade" e "Presidente Bossa Nova".

Foi candidato ao Senado pela Bahia em 2006 pelo PSDC e usou da poesia e do humor para pedir votos. Não foi eleito, mas a campanha de versos marcantes divertiu os baianos na época.

Legenda: Com 60 anos de carreira, diversos bordões e sucessos, Juca lotou teatros por todo Brasil divertindo plateias Foto: Divulgação

Com 60 anos de carreira, diversos bordões e sucessos, Juca lotou teatros por todo Brasil divertindo plateias. Antes das apresentações costuma convocar o público com uma das frases célebres: "Vá ao meu show e ajude o Juquinha a comprar o seu caviar".

O artista era casado, desde 1975, com Yara Chaves. Ele deixa duas filhas: Maria Morena e Maria Clara. Torcedor do São Paulo, Juca chegou a gravar uma marchinha para o time do coração.