CAPTEI: Exposição “Emiliano Queiroz - De Aracati para o Mundo” é inaugurada no Museu da Fotografia

Na última sexta-feira, 19, o Museu da Fotografia, em Fortaleza, recebeu a inauguração da exposição “Emiliano Queiroz - De Aracati para o Mundo”, promovida pelo Sistema Fecomércio Ceará, por meio do Sesc.

A mostra conta com 105 fotos da carreira do ator, além de cartazes e prêmios divididos em fases como teatro, cinema, televisão, e amigos e família.

Legenda: “Emiliano Queiroz - De Aracati para o Mundo” Foto: Anderson Santiago

A presença do próprio homenageado e do curador Caio Quinderé foi destaque no evento, que teve o discurso de Luiz Gastão ressaltando a importância da obra de Emiliano Queiroz para a dramaturgia brasileira.

Legenda: Silvio Frota, Caio Quinderé, Emiliano Queiroz e Luiz Gastão Foto: Anderson Santiago

A exposição fica em Fortaleza até 19 de outubro, seguindo depois para Aracati, terra natal do ator. As unidades do Sesc em Juazeiro e Sobral também receberão a mostra.

Dito isso,

Vem ver as fotos de Anderson Santiago:

Legenda: Silvio Frota, Luiz Gastão e Emiliano Queiroz Foto: Anderson Santiago

Legenda: Glice Sales, Emiliano Queiroz e Ricardo Guilherme Foto: Anderson Santiago

Legenda: Vinicius Augusto, Emiliano Queiroz e Angela Gurgel Foto: Anderson Santiago

Legenda: Fernanda Quinderé e Emiliano Queiroz Foto: Anderson Santiago

Legenda: Exposição “Emiliano Queiroz - De Aracati para o Mundo” Foto: Anderson Santiago

