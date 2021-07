Jovem cearense aprovado em 2º lugar na Universidade do Porto lança rifa para custear viagem

Por um momento, pareceu vislumbre. Mas era real, a tela exibia o resultado preterido: Luis Fernando Rodrigues, aos 22 anos, foi aprovado em segundo lugar na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, em Portugal – uma das mais conceituadas instituições do mundo no segmento.

“Receber a notícia foi um misto de emoções. Passei muitos dias ansioso, mas estava mantendo minhas expectativas com pé no chão”, partilha o artista plástico cearense, único homem presente na lista de selecionados para o disputado curso, frente a um total de cinco vagas.

Com o início das aulas marcado para a segunda quinzena de setembro, agora a missão de Luis Fernando é grande: angariar fundos para que o sonho se concretize. Não à toa, o jovem iniciou uma campanha em formato de rifa virtual de modo a fazer com que mais pessoas cheguem junto e auxiliem na materialização da conquista.

Legenda: O humorista, apresentador, cantor e compositor cearense Falcão também foi representado por Luis Fernando Rodrigues Foto: Reprodução/Instagram

Não há limite ou números exatos para os pontos no sorteio. Com a compra, é gerado um código automático que será mostrado no dia do resultado final – em 9 de agosto, às 19h – juntamente com o nome e os dados da pessoa ganhadora. O valor é gerado pelo próprio site e cada ponto custa R$10.

O prêmio da rifa será uma arte exclusiva feita por Luis Fernando no tamanho A2, personalizada a gosto do vencedor. “O que desejar na arte será feito”, sublinha Rodrigues. O valor mínimo calculado por ele para que a viagem aconteça – mesmo considerando algumas de suas economias e os trabalhos que está vendendo – fica em torno de R$ 8 mil.

A quantia cobre gastos de moradia, viagem e a taxa da universidade. Ainda que a instituição seja pública, é necessário um pagamento no valor de 674 euros anuais. O artista fez opção de mensalidades e já pagou, inclusive, a primeira taxa do mês de setembro. Contudo, necessita de maior apoio para prosseguir na estrada.

Legenda: Desenho de Luis Fernando Rodrigues estampa a capa da faixa "Postal de amor", lançada por Daniel Peixoto e Felipe Catto em maio do ano passado; e também a versão impressa do caderno Verso, do Diário do Nordeste Foto: Divulgação

Nota do Enem

O processo de seleção na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto ocorreu por meio da nota atingida por Luis Fernando no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), juntamente com seu portfólio de trabalhos artísticos.

Estudar Artes na Europa é sonho antigo do cearense – apesar de ele já ter imaginado que isso não seria possível pelas dificuldades intrínsecas ao processo e também por questões financeiras. “Mas em 2018, quando fui convidado para expor na Parallax Art Fair, em Londres, esse sonho foi amadurecendo e fui trilhando caminhos para isso”, explica.

Legenda: Estudar Artes na Europa é sonho antigo do cearense – apesar de ele já ter imaginado que isso não seria possível pelas dificuldades intrínsecas ao processo Foto: Arquivo pessoal

O interesse pela Universidade do Porto, por sua vez, nasceu porque Portugal, na visão de Luis Fernando, é um país mais aberto com os acordos firmados junto ao Brasil, o que otimizou sua candidatura à vaga, munido da nota do Enem. Nessa conta, receber apoio de um amigo que estuda nessa mesma universidade igualmente pesou na escolha.

Luis Fernando Rodrigues Artista plástico “Meus próximos passos ainda serão longos. Estou trabalhando com minha arte nesses últimos meses antes da viagem. Precisei sair do meu trabalho, pois, financeiramente, minhas comissões e encomendas estão me ajudando nesse período mais do que nunca, juntamente com a rifa que lancei na internet para me ajudar a financiar esses custos”.

Reconhecimento

A procura pelas criações de Rodrigues é justificada: o cearense impressiona o público com desenhos hiper-realistas de figuras bastante conhecidas – a exemplo da apresentadora Fátima Bernardes, o humorista Fagner, e uma miríade de divas pop, como as cantoras Lady Gaga, Beyoncé e Lana Del Rey, entre outras personalidades. Para além dessas figuras, também entram em cena imagens de pessoas anônimas que procuram o artista para encomendarem ilustrações.

A predisposição para estar entre lápis de cor, segundo Luis Fernando, começou cedo. Ele tem lembranças de, ainda muito novo, ir esboçando traços e mostrando à família. Um apoio que cresceu sobretudo por meio dos amigos, incentivadores de um maior aprofundamento na arte por parte de Rodrigues.

“Eles sempre viam meu trabalho e diziam que eu deveria investir mais. Foi quando eu criei a página @luisfernandoarts na internet e comecei a receber frutos disso”, diz. Um dos casos mais emblemáticos foi uma publicação feita na página do Grammy Awards – uma das mais importantes honrarias da música mundial – de um desenho do cearense em homenagem à cantora Amy Winehouse (1983-2011), em 2016.

Na ocasião, famosos do calibre da cantora e compositora americana Adele e do rapper também americano Lil nas X, entre outros, curtiram o post. “Outro fruto do meu perfil na internet foi o convite para ir a Londres em 2018, participar da feira de artes que foi aberta por Setsuno Ono, irmã da Yoko Ono”, complementa.

Perdendo as contas de quantas obras já fez – “chegam a algumas centenas”, diz, entre risos – o artista plástico elenca como a principal característica de seu trabalho as texturas, as sombras e a iluminação, que se confundem com o realismo. Por isso mesmo, sendo a formação na Faculdade de Belas Artes bastante ampla no quesito artístico, Luis Fernando pretende encaminhar os estudos pelas Artes Visuais, História da Arte e Pintura.

O valor da arte

Situando o cenário cearense como muito rico, o estudante diz que, apesar de ainda não ter trabalhado em algo mais característico da terra natal em seus desenhos, pretende futuramente investir na criação de obras mais regionais e que, ao mesmo tempo, sejam contemporâneas. Elas deverão ser resultado de um maior aprofundamento no estudo da arte, quando o jovem estará mais maduro na seara.

Legenda: Exemplos de criações de Luis Fernando Rodrigues Foto: Arquivo pessoal

Até lá, é bela a forma como Luis Fernando expressa sua paixão por algo que o está levando cada vez mais adiante. “A arte é muito importante para mim, ela vai além de um hobbie, trabalho ou estudo. Lembro quando eu comecei a levar a arte comigo com mais dedicação. Eu não estava em um bom momento emocional, e ela me trouxe ânimo, alegria e todas as vezes um aprendizado, de que sempre eu consigo me superar – além de ser um exercício diário de paciência, dedicação e perseverança”, situa.

“Sou muito grato por ter colocado a arte na minha vida, e também por ter acreditado em mim, quando por muitas vezes eu era desacreditado. Ainda é árduo viver desse mercado no Brasil, até mesmo criar expectativas sobre um futuro, mas eu agradeço por todos os frutos que tenho colhido e por talvez ser espelho para outras pessoas”. Alguém duvida?

Serviço

Rifa promovida pelo artista plástico Luis Fernando Rodrigues para custear viagem a Portugal

Disponível neste link. Valor do ponto: R$10. Sorteio no dia 9 de agosto de 2021, às 19h. Mais informações pelo perfil do artista no instagram