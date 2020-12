Globo Repórter especial conta 50 anos de história da TV Verdes Mares

Meio século de história e de evolução. Em 2020, a TV Verdes Mares, que se consagrou realizando coberturas relevantes dos principais acontecimentos do Estado, completa 50 anos. Para celebrar o aniversário, nesta sexta-feira (11), às 22h30, será exibido um especial do Globo Repórter, o primeiro produzido inteiramente pela equipe da TVM.

Com apresentação de Sandra Annemberg e Gloria Maria, o programa vai rememorar o início da emissora, quando foi fundada em 1970, por Edson Queiroz, em uma iniciativa visionária, retratando a evolução tecnológica pela qual passou, bem como as coberturas mais marcantes, como a visita do Papa João Paulo II a Fortaleza, em 1980, e o desabamento do Edifício Andrea em 2019.

Legenda: Visita do Papa João Paulo II em 1980 será relembrada Foto: LC Moreira

Além disso, o programa reúne entrevistas com repórteres, apresentadores e cinegrafistas que integraram a equipe ao longo desses 50 anos. Há ainda um encontro especial entre João Inácio Jr, que ocupou a bancada do Jornal do 10 por 22 anos, e Luiz Esteves, atual apresentador do CETV 1ª edição e conhecido por seu estilo mais informal.

Processos

Uma das idealizadoras do projeto, a editora Susy Costa conta que a ideia inicial surgiu no aniversário de 47 anos da TV, mas que só neste ano veio a oportunidade de realizá-lo. “Em 2017, deu um click. Tínhamos a obrigação de fazer um belíssimo especial, porém, neste ano, veio a pandemia que jogou um balde de água fria nos nossos planos. Não daria para produzir”, lamenta.

O diretor de Jornalismo da TV Verdes Mares, Gustavo Bortoli, não abandonou a ideia, mesmo com as adversidades, e, em agosto, autorizou a produção. De acordo com Susy, um especial desse leva pelo menos oito meses para ser feito, este foi realizado em menos de três.

Legenda: Em 1994, a TVM esteve presente na cobertura do sequestro de Dom Aloísio Lorscheider Foto: Luciano Arruda

Para Bortoli, a palavra que resume o programa é reconhecimento, por tudo isso que representa enquanto produto.

“Reconhecimento das virtudes, das capacidades, da modernidade do Ceará. Temos estudantes com notas espetaculares, destaques em todas as áreas. Me sinto muito orgulhoso de participar desse projeto. Foi muito bacana ver o quanto a equipe se doou para a sua realização”, ressalta.

O maior desafio foi o das escolhas. Não faltaram fatos marcantes reportados em 50 anos. “Roteirizar e fazer recortes, privilegiar aspectos é um desafio imenso para caber em apenas uma hora. É um trabalho que tem um compromisso com nossos profissionais antepassados e com as novas gerações, mexeu muito comigo”, detalha Eulália Camurça, editora e coordenadora.

Legenda: Bastidores das gravações dos primeiros telejornais Foto: André

Para a realização, foi realizado um trabalho intenso de pesquisa, até por conta da pandemia de Covid-19, conforme pontua o repórter Alessandro Torres.

“Evitamos ao máximo as viagens. Algumas, porém, foram imprescindíveis, e as fizemos com todos os protocolos. Por isso, recorremos muito aos arquivos. Foi um trabalho exaustivo com o departamento de pesquisa para resgatar essa memória tão rica”.

Legenda: Coberturas mais recentes como a do desabamento do Edifício Andrea, em 2019, também serão relembradas Foto: Thiago Gadelha

Realização

Bortoli aponta ainda a relevância do especial neste período. “Tem sido um ano difícil especialmente por conta da pandemia e poder no final do ano trazer esse reconhecimento é muito bom. A expectativa é de que consigamos reviver outras histórias que passaram e que foram superadas ao longo do tempo. É fechar um ano e abrir portas para o ano que vem pela frente, uma injeção de ânimo”, opina.

Assim como o resultado vai emocionar o público, o processo de feitura também foi de grande satisfação para a equipe. “Já estou com saudade. Nesses 17 anos na TV, esse é, sem dúvida, o projeto mais gratificante que já fiz”, afirma Susy.

Legenda: Sala de operação na mudança de sinal analógico para digital em 2009 Foto: Rodrigo Carvalho

A repórter Aline Oliveira relata que a experiência foi a realização de um sonho. “Todo jornalista sonha em fazer uma grande reportagem e o mais bacana é que, muitas das matérias mostradas no programa, eu assisti quando ainda nem era jornalista e ficaram na minha memória”.

Já para a produtora Larissa Fernandes, o projeto foi enriquecedor. “Me deixou com muito orgulho da qualidade do trabalho da TVM ao longo dessas cinco décadas e muito grata por fazer parte de 21 desses 50 anos comemorados pela emissora”, diz.

Camila Lima, também produtora do Núcleo, revela estar ansiosa para ver o programa no ar. “A gente sente um friozinho na barriga enquanto está finalizando o programa. Pessoal e profissionalmente, foi um grande desafio, mas muito bem-vindo! Nunca tinha trabalhado em algo que demandasse tanto tempo e tanta dedicação. Um trabalho duro, mas que, juntos, conseguimos alcançar”.

Serviço

Globo Repórter Especial

Sexta-feira (11), às 22h30, na TV Verdes Mares