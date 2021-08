Gilberto Gil confirma sua candidatura para a Academia Brasileira de Letras

O músico baiano Gilberto Gil confirmou que se candidatará a uma vaga na Academia Brasileira de Letras, a ABL.

Nesta quinta (5), a instituição começou uma série de quatro eventos da chamada Sessão da Saudade, quando oficialmente a cadeira de um membro que morreu é considerada vaga. As sessões são virtuais, o que acontece pela primeira vez na história da ABL.

A partir do dia dessa sessão, os candidatos que se interessarem pela vaga têm 30 dias para se inscreverem e a Academia tem 60 dias para marcar o dia da votação.

Legenda: Segundo a assessoria do cantor, ainda não é certo para qual vaga Gilberto Gil se candidatará Foto: Divulgação

A carta de apresentação do candidato pode ser enviada por email, assinada e acompanhada da relação de suas obras publicadas, que devem também ser encaminhadas para a ABL, que fica no Rio de Janeiro, via correio.

Segundo negro

Segundo a assessoria do cantor, ainda não é certo para qual vaga Gilberto Gil se candidatará. Assim como Fernanda Montenegro, que ainda não confirmou sua candidatura, Gil vinha sendo cotado para a Academia já há algum tempo e sua candidatura é bem vista dentro da instituição.

"Só não vai se não quiser", disse o jornalista e escritor Zuenir Ventura sobre a candidatura de Montenegro em entrevista em maio ao jornal Folha de S.Paulo.

Se eleito, Gil será apenas o segundo negro do quadro atual de 36 membros da instituição, junto do professor de literatura carioca Domício Proença Filho, na ABL desde 2006. Há hoje na Academia cinco mulheres.

Além da vaga do diplomata Affonso Arinos de Mello Franco, morto em 15 de março do ano passado, declarada aberta nesta quinta (5), serão declaradas abertas a candidaturas as vagas do jornalista Murilo Melo Filho, morto em 27 de maio de 2020, do professor Alfredo Bosi, morto em 7 de abril de 2021, e a do advogado e ex-vice-presidente do Brasil Marco Maciel, morto em 12 de junho.

