Fotofestival Solar abre programação de exposições, debates sobre fotografia e show da cantora Céu

A segunda edição do Fotofestival Solar inicia nesta quarta-feira (7) com programação gratuita que reúne exposições, oficinas e debates sobre o universo da fotografia, além de show da cantora Céu. A programação completa pode ser conferida no site do evento.

As atividades serão realizadas no Complexo Cultural Estação das Artes e no Museu da Imagem e do Som do Ceará (MIS) até o domingo (11). Serão exibidas sete exposições ao longo da programação com acervos inéditos.

Sob curadoria do escritor Moacir dos Anjos e da jornalista, professora e escritora Fabiana Moraes, a mostra central 'Negros da Piscina' reúne cerca de 60 artistas abordando a paisagem social e afetiva em que corpos pretos, indígenas e travestis possam ter direito a trabalho e a descanso.

As outras exposições são: 'Cosmopolíticas', 'Quando o Vento Sopra', 'Constelações Latinas', 'Livros – Espelhos e Janelas da Alma', 'Noite Solar', 'Horizontes Desejantes' 'Leocácio Ferreira - Todos Juntos, vamos!”'.

Música 'com gosto de sol'

A cantora Céu se apresenta no festival com o show 'Um gosto de sol', na Estação das Artes. Além de faixas autorais, ela interpreta canções célebres de outros compositores.

Na lista constam faixas como “Bim Bom”, de João Gilberto; “Ao Romper da Aurora”, de Ismael Silva; “Teimosa”, de Antonio Carlos & Jocafi; entre outras, além de pérolas da música internacional, como “Feelings”, de Morris Albert; “Paradise”, de Sade.

Debates sobre fotografia

O festival promove ainda debates e trocas de experiências sobre o universo da fotografia com nomes renomados do cenário nacional e internacional. A quinta-feira (8) começa com uma mesa bastante importante: em "Inventários de livros de fotografia", Leonardo Wen (SP), criador da Base de Dados de Livros de Fotografia (BDLF), conversa com a portuguesa Ângela Berlinde.

Já no sábado (10), uma das mesas integrantes da programação é 'Guardar a vida, o tempo e os sonhos em uma revista de fotografia: uma conversa entre editores', com cinco editores de publicações de diferentes países.

Thyago Nogueira (Zum/BR), Brendan Embser (Aperture/EUA), Luis Weinstein (Sueño de la Razón/Chile), Henri Bararöh (Foam/Holanda) e Alejandra Zamudio (Luna Córnea/México) conversam com a fotógrafa e pesquisadora Daniela Moura (BA).

Serviço

2ª edição do Fotofestival Solar

De 7 a 11 de dezembro

No Complexo Cultural Estação das Artes e Museu da Imagem e do Som (MIS)

Mais informações: @solarfotofestival