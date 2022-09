Festival Nordestino de Teatro de Guaramiranga acontece de graça com espetáculos para todos os gostos

Oito dias de teatro na veia. A partir deste sábado (10), acontece o Festival Nordestino de Teatro de Guaramiranga – FNT. Na vigésima oitava edição, o evento marca os 30 anos da Associação dos Amigos da Arte de Guaramiranga (AGUA), instituição realizadora, e oferece uma maratona de artes cênicas para visitantes e moradores do município serrano. O movimento acontece há quase três décadas, e sempre fascina.

Na programação, uma rica miscelânea de talentos da região. A abertura acontece com a montagem “Talco no Salão”, do grupo Mamulengo de Cheiroso, de Sergipe, às 20 horas, na Praça do Teatro Municipal. Este sábado também será marcado pela cearense Cia Dita, com o espetáculo “Mulata”, às 21h30, no Teatro Rachel de Queiroz.

Legenda: Espetáculo "A Mulher Monstro", da S E M Cia de Teatro (RN) Foto: Brunno Martins

No domingo, a Mostra continua com “A Mulher Monstro”, da S.E.M. Cia. de Teatro (RN), às 19h, no Teatro Rachel de Queiroz; “Bola de Fogo”, do grupo Dimenti (BA), às 21h, na Praça do Teatro Municipal; e “Fortaleza”, também da Cia Dita (CE), às 22h, no Teatro Rachel de Queiroz.

No total, 11 espetáculos estão no projeto, levados ao festival por companhias de Sergipe, Ceará, Bahia, Maranhão, Pernambuco e Rio Grande do Norte.

Diversidade

Mais dois espetáculos da Mostra Nordeste entram em cena na segunda-feira, 12: “Narrativas Encontradas Numa Garrafa Pet Na Beira da Maré”, do Grupo São Gens de Teatro (PE), às 19h, no Teatro Rachel de Queiroz; e “Jango Jezebel - Onde Estavam as Travestis na Ditadura?”, do Outro Grupo de Teatro (CE), às 21h, na ETI Professor Júlio Holanda.

Na terça-feira, 13, a dinâmica continua a partir do Coletivo CIDA - Coletivo Independente Dependente de Artistas (RN) com o espetáculo “Corpos Turvos”, às 19h, no Teatro Rachel de Queiroz.

Legenda: O evento marca os 30 anos da Associação dos Amigos da Arte de Guaramiranga (AGUA) Foto: Divulgação

Nesse mesmo dia, começa a programação da Mostra Palco Ceará com o Grupo Garajal, de Maracanaú, encenando “Na Beira”, às 20h30, na ETI Professor Júlio Holanda. Voltada exclusivamente a produções cênicas do estado, a Mostra Palco Ceará nesta edição contará com sete produções de Fortaleza, Maracanaú e Juazeiro do Norte.

Ao longo dos dias, várias outras montagens e grupos ganharão as vistas do público. O fim de semana de encerramento é marcado por dois espetáculos da Mostra Nordeste: um na sexta-feira, dia 16, e dois da Mostra Palco Ceará para o sábado, 17. No fim de tarde da sexta, às 17h, o Coletiva Flecha Lançada Arte (CE) estará nas ruas de Guaramiranga com o espetáculo “Ané das Pedras”, e à noite, às 20h, o Coletivo Pico Preto (BA) apresenta “Despacho Deferido” no Teatro Rachel de Queiroz.

Encerrando a Mostra Palco Ceará, no sábado, o Cangaias Coletivo Teatral apresenta “O Regresso dum Barquinho de Papel”, às 18h, no Teatro Rachel de Queiroz; e o Pavilhão da Magnólia encena “Há uma festa sem começo que não termina com o fim”, às 19h, na ETI Professor Júlio Holanda. Em suma, oito dias de teatro na veia.

Serviço

28º Festival Nordestino de Teatro de Guaramiranga (FNT)

De 10 a 17 de setembro de 2022 em Guaramiranga, Ceará. Informações no site e nas redes sociais do FNT e pelas redes sociais (instagram e facebook)

Confira a programação completa

Dia 10 (Sábado)

20h – Praça do Teatro Municipal – MOSTRA NORDESTE

Mamulengo de Cheiroso (SE): “Talco no Salão”

21h30 – Teatro Rachel de Queiro – MOSTRA NORDESTE

Cia Dita (CE): “Mulata”

Dia 11 (Domingo)

19h – Teatro Rachel de Queiroz – MOSTRA NORDESTE

S.E.M. Cia. de Teatro (RN): “A Mulher Monstro”

21h – Praça do Teatro Municipal – MOSTRA NORDESTE

Dimenti (BA): “Bola de Fogo”

22h – Teatro Rachel de Queiroz – MOSTRA NORDESTE

Cia Dita (CE): “Fortaleza”

Dia 12 (segunda)

19h – Teatro Rachel de Queiroz – MOSTRA NORDESTE

Grupo São Gens de Teatro (PE): “Narrativas Encontradas Numa Garrafa Pet Na Beira da Maré”,

21h - ETI Professor Júlio Holanda – MOSTRA NORDESTE

Outro Grupo de Teatro (CE): “Jango Jezebel - Onde Estavam as Travestis na Ditadura?”

Dia 13 (terça)

19h – Teatro Rachel de Queiroz – MOSTRA NORDESTE

Coletivo CIDA - Coletivo Independente Dependente de Artistas (RN): “Corpos Turvos”

20h30 - ETI Professor Júlio Holanda – MOSTRA PALCO CEARÁ

Grupo Garajal (Maracanaú): “Na Beira”

Dia 14 (quarta)

19h - Teatro Rachel de Queiroz – MOSTRA PALCO CEARÁ

Jessica Teixeira (Fortaleza): “E.L.A”

20h - ETI Professor Júlio Holanda – MOSTRA PALCO CEARÁ

Residência Teatral para pessoas Trans e Travestis (Fortaleza): “TextoTrúqui”

Dia 15 (quinta)

19h - Teatro Rachel de Queiroz – MOSTRA PALCO CEARÁ

João Paulo Lima (Fortaleza): “DEVOTEES”

20h30 - ETI Professor Júlio Holanda – MOSTRA NORDESTE

Budejar Criações Artísticas (MA) com “Sobre Azares Futuros”;

21h30 – Teatro Rachel de Queiroz – MOSTRA PALCO CEARÁ

Joaquina Carlos (Juazeiro do Norte): “Rogai por eles”

Dia 16 (sexta)

17h – Ruas de Guaramiranga – MOSTRA NORDESTE

Coletiva Flecha Lançada Arte (CE) com “Ané das Pedras”

20h – Teatro Rachel de Queiroz – MOSTRA NORDESTE

Coletivo Pico Preto (BA) com “Despacho Deferido”

Dia 17 (sábado)

18h – Teatro Rachel de Queiroz – MOSTRA PALCO CEARÁ

Cangaias Coletivo Teatral (Maracanaú): “O Regresso dum Barquinho de Papel”

19h - ETI Professor Júlio Holanda – MOSTRA PALCO CEARÁ

Pavilhão da Magnólia (Fortaleza): “Há uma festa sem começo que não termina com o fim”

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil