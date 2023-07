Festival Gastronômico do Mercado São Sebastião segue neste sábado (29) com recorde de panelada

O 1º Festival Gastronômico do Mercado São Sebastião segue neste sábado (29), no Centro de Fortaleza, com a missão de difundir mundialmente a panelada, uma das principais iguarias da culinária cearense.

Legenda: A panelada é um prato típico da culinária cearense Foto: Thiago Gadelha

O evento teve início na noite desta sexta-feira (28), quando 11 chefs permissionários do mercado deram início ao preparo de meia tonelada (500 kg) do alimento. O intuito é bater o recorde da maior panelada do mundo. Isso depois de ganharem, em 2019, o título de produtores da "maior buchada".

Legenda: O objetivo do festival é bater o recorde de produção da maior panelada do mundo Foto: Thiago Gadelha

Representantes do RankBrasil, que homologa os recordes brasileiros, estarão no Mercado neste sábado para constatar o feito. Feita a pesagem do prato, a panelada será distribuída gratuitamente aos presentes.

Embora a panelada seja o carro-chefe do festival neste ano, há 22 stands com vendas de produtos regionais diversos, dos quais 11 são de permissionários de restaurantes do Mercado. O prato de panelada é comercializado por R$ 20. Já o estacionamento do local custa o valor único de R$ 10.

Legenda: O prato de panelada nos stands está à venda por R$ 20 Foto: Thiago Gadelha

Além disso, o público poderá curtir atrações musicais como Chico Pessoa e Chapéu de Couro.

Legenda: O festival conta também com uma programação musical Foto: Thiago Gadelha

Serviço

1° Festival Gastronômico do Mercado São Sebastião

Data: sábado (29)

Horário: a partir das 18h

Local: Mercado São Sebastião (Rua General Clarindo de Queiroz, 1745, Centro)

Mais informações no perfil do equipamento nas redes sociais