Festival Curta o Gênero lança convocatória para exposição fotográfica

Diversidade sexual, direitos humanos, feminismo, luta antirracista e antipatriarcal são alguns temas que norteiam a exposição fotográfica “Contrastes – gênero, tempos, lugares, olhares”, promovida pelo Festival Curta o Gênero, que terá sua segunda fase entre 26 e 31 de março. Os interessados em terem suas obras expostas na mostra podem se inscrever na convocatória do evento, que ficará aberta até sexta-feira (5).

Além dessas temáticas, a ideia é que as fotografias tenham conexão com o tema geral do evento, afirma o coordenador do festival, Marcos Rocha. Nesta edição, o Curta o Gênero debate “Conexão entre artes, ciência e política para bem viver o presente”. “É a conjunção dessa perspectiva mais política e de uma perspectiva mais estética”, diz.

Após a montagem, a exposição Contrastes será adaptada para o formato virtual, e o público poderá conhecer as fotografias por meio de um tour virtual pela mostra, que será disponibilizado em um vídeo publicado nas redes sociais do festival. Durante a experiência, os espectadores também podem ouvir depoimentos sobre a relação do registro captado com a temática do Festival. Ao final da transmissão, o público poderá participar de bate-papo ao vivo com os artistas.

Outras atividades

O Festival “Curta o Gênero” apresenta ainda, entre 26 e 31 de março, outras atividades culturais. A programação conta também com a exposição “Expressões de Gênero”, composta por ilustrações. Junto com “Contrastes”, a mostra integra o primeiro dia do evento. A transmissão online de abertura será iniciada às 19h. Em seguida, o público assistirá pelo YouTube da Fábrica de Imagens a uma peça e uma performance teatral escolhidas por uma curadoria.

Já nos dias 26 e 27 de março, o festival será dedicado somente à música, com a Mostra Cores do Som. A partir das 19h, o público poderá curtir o show de quatro bandas cearenses, cujos nomes serão divulgados pelas redes sociais do evento.

O encerramento do festival fica por conta da Mostra Gênero em Cena, palco da dramaturgia no “Curta o Gênero”, que apresenta espetáculos e performances de artistas e grupos teatrais locais durante os dias 29 e 31 de março.

Virtual

O evento nasceu em 2012 e, por conta da pandemia, realiza sua primeira edição em formato virtual. Para driblar os desafios impostos pelo período de distanciamento social, o festival foi dividido em três momentos. O primeiro aconteceu em outubro de 2020, com realização de seminários e mostras retrospectivas de audiovisual. A segunda etapa acontece agora, em março, com as mostras artísticas. O encerramento da 9° edição acontecerá em junho, com a Mostra Audiovisual Internacional e o Seminário Internacional Gênero, Cultura e Mudança.

“A gente não queria deixar 2020 em branco, então a gente resolveu fazer uma mostra retrospectiva do audiovisual e um seminário. Foram 18 encontros. Virtualmente foi maior do que o presencial”, conta Marcos sobre a primeira etapa do festival.

Para ele, o maior desafio foi a necessidade de rápida adaptação ao formato remoto, ainda pouco utilizado pelos festivais culturais antes da pandemia. Outro fator que pesou na montagem de um evento online foi encontrar estratégias que mantivessem a audiência do público durante horas na frente do computador.

“Ninguém estava muito preparado para lidar com esse universo, a falta de conhecimento, a mudança na linguagem, eu acho que tudo isso é desafiador. E também um outro desafio que a gente tem sentido também, é com relação a um excesso de produções, de realizações que estão ocorrendo online. Muita coisa acontecendo virtual e o cansaço das pessoas. É complicado você ficar duas horas, três horas, às vezes, na tela de um computador assistindo a algum evento”, relata.

Serviço

Exposição Contraste

Inscrições até 5 de março, pelo formulário.

Festival Curta o Gênero

De 26 e 31 de março, a partir das 19h, no YouTube. Gratuito. Mais informações no site.