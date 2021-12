Fagner abre programação 2022 do Cineteatro São Luiz com show voz e violão

“É com alegria e certamente muita emoção que volto à minha Fortaleza", diz Raimundo Fagner. O especial reencontro para o cantor e compositor cearense acontece dia 9 de janeiro, no palco do Cineteatro São Luiz. Além do reencontro com os fãs, o show “Aonde Deus possa me ouvir” inaugura a programação 2022 do tradicional equipamento.

Os ingressos para “Aonde Deus possa me ouvir” começam a ser vendidos a partir das 10h do dia 04 de janeiro, pela internet e bilheteria física do Cineteatro. Nessa volta aos palcos da Capital, Fagner promete uma noite de clássicos da canção e saudade.

Na companhia de Cainã Cavalcante ao violão, Fagner passeia por um repertório variado, onde o formato acústico permite abraçar sucessos de diferentes anos da carreira. O espetáculo musical que passou recentemente por Natal (RN) também celebra a memória do cantor Vander Lee (1966-2016).

A pedidos

Em nota, Fagner explica que o modelo voz e violão é muito pedido pelo público. Sobre a homenagem, ele detalha que o título do espetáculo é justa lembrança à memória de um grande nome da música brasileira.“Um dos artistas mais singelos da nossa música, que nos deixou tão cedo e que tive a oportunidade de conviver por tão pouco tempo”, completa.

Legenda: Uma exibição ao violão de clássicos da carreira Foto: Jorge Bispo

O cearense destaca o significado por trás do show “Aonde Deus possa me ouvir” e sua relação com a obra de Vander Lee. “Fiquei lhe devendo a gravação desta canção, que falou tão fundo ao meu coração como a tantos brasileiros que puderam se emocionar com seu talento”.

Serviço:

Show "Aonde Deus possa me ouvir", de Raimundo Fagner. Dia 9 de janeiro (domingo), às 18h, no Cineteatro São Luiz - Rua Major Facundo, 500). Entrada: R$ 80/40 (inteira e meia).

Horários da bilheteria: de terça a sexta (9h30 às 18h) e sábado (9h30 às 17h). Venda online aqui.