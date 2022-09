Exposição imersiva em 8K sobre a obra de Van Gogh chega a Fortaleza em fevereiro de 2023

A magia da noite estrelada, dos girassóis e das amendoeiras em flor. Em fevereiro de 2023, Van Gogh desembarca no Ceará. A exposição imersiva dedicada ao pintor holandês ocupará 2.800 m² da estrutura montada no estacionamento da Lagoa do Papicu, no Shopping RioMar Fortaleza.

"Van Gogh Live 8K" é a maior e mais moderna mostra imersiva já realizada sobre a obra do mestre, com mais de 250 obras assinadas por ele projetadas com a inédita resolução 8K.

Legenda: A exposição possui uma qualidade de imagem superior a projetores HD Foto: Divulgação

Entre os destaques, haverá textos ilustrativos retirados das cartas originais do artista, embalados por uma trilha sonora especialmente concebida para o projeto, com músicas de Debussy, Ravel, Bach, O’Halloran, Pink Floyd, 3 na bossa, entre outros.

Serão 1500 m² apenas de área de projeção, com uso de 40 projetores para criar, a partir de 480 mil lumens (480K), mais de 45 minutos inéditos de projeções com resolução 8K, jamais vista em mostras do gênero.

Os ingressos já estão à venda no site, com valores que variam de R$60 a R$90. A exposição ficará na capital cearense de 15 de fevereiro a 21 de maio, funcionando de segunda a sábado, das 10h às 21h20, e aos domingos, das 13h às 20h20.

Experiência completa

Além do enorme salão principal, "Van Gogh Live 8K" reúne mais cinco ambientes: café-teatro temático; loja com produtos especialmente customizados; sala educacional; campo de girassóis; e uma antessala imersiva, na qual um rosto em 3D do pintor é formado a partir de seus autorretratos.

Legenda: No projeto, as grossas pinceladas e as cores vivas de Van Gogh serão observadas e compreendidas de forma única Foto: Divulgação

Para entender melhor, a mostra possui uma qualidade de imagem superior a projetores HD, permitindo que as grossas pinceladas características e as cores vivas de Van Gogh sejam observadas e compreendidas de uma forma única.

Fernanda Montenegro foi a voz escolhida para ler trechos das cartas entre os irmãos Vincent e Theo Van Gogh, guardadas e publicadas pela cunhada do primeiro, Joanna Van Gogh-Bonger – a grande responsável pelo sucesso póstumo do ícone holandês.

A grandiosa mostra estreou mundialmente no Barra Shopping (RJ), no último mês de julho, e chega a Fortaleza com patrocínio do Shopping RioMar Fortaleza a partir de 15 de fevereiro de 2023, antes de viajar pelo mundo.



Serviço

Exposição imersiva "Van Gogh Live 8K"

Ingressos já estão à venda no site, com valores que variam de R$60 a R$90. A exposição ficará em Fortaleza de 15 de fevereiro a 21 de maio, funcionando de segunda a sábado, das 10h às 21h20, e aos domingos, das 13h às 20h20. Endereço: R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu