Exposição fotográfica de Rodrigo Frota entra em cartaz no Espaço Cultural Arandu

A exposição fotográfica “Fragmentos de Viagem - Ventos do Oriente”, do artista Rodrigo Frota, chega ao no Espaço Cultural Arandu, em Caucaia, na próxima sexta-feira (22). Único equipamento de cultura no bairro Araturi, o Arandu é gerido pelo Instituto Myra Eliane, entidade sem fins lucrativos com foco na promoção da educação e da cultura.

A exposição é composta 25 fotografias de autoria de Rodrigo Frota, registradas nos países asiáticos Índia e Myanmar, entre 2009 e 2013. Nas obras, o artista retrata o cotidiano de pessoas e cenários em contextos relacionados a temas como fé, trabalho e cultura. O próprio artista conduz a visita na abertura para convidados.

A partir de segunda-feira (25), a mostra fica aberta ao público e com visitação gratuita, de segunda a sexta-feira, de 9h às 16h, até 20 de outubro.

As obras de Rodrigo estão em coleções do Bradesco, Museo de Arte Contemporânea Dragão do Mar, Fundação Edson Queiroz e Museu de Fotografia de Fortaleza.

“Entendemos a arte como motor para despertar consciências, transformar vidas e gerar desenvolvimento social. Então, essa é uma oportunidade imperdível de expandir a visão de mundo, contando com o olhar artístico sensível e de grande qualidade técnica que o Rodrigo tem”, afirma Igor Queiroz Barroso, presidente do Instituto Myra Eliane.

Serviço

Exposição “Fragmentos de Viagem - Ventos do Oriente”

Visitação gratuita

Abertura para convidados: 22 de setembro (sexta-feira), às 10h

Período da exposição aberta ao público: 25 de setembro a 20 de outubro, de segunda a sexta-feira, de 9h às 16h

Local: Espaço Cultural Arandu, à Rua NE-5, s/n, Bairro Esplanada do Araturi. Caucaia (CE)

Agendamento de grupos: cenfor.coordenacao@myraeliane.org

Mais informações: (85) 3493.5696