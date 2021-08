Erasmo Carlos testa positivo para a Covid-19: 'Torçam por mim'

O cantor Erasmo Carlos usou as redes sociais, nesta quinta-feira (26), para informar que testou positivo para Covid-19. Erasmo tem 80 anos.

Em vídeo, ele diz que cumpre todas as medidas sanitárias e de isolamento e já recebeu as duas doses de vacina contra a doença. "Já estou no meu terceiro dia de confinamento como mandaram os meus médicos", afirma. Ele conclui o vídeo com um pedido: "Peço pra que todos torçam pra passar rápido".

Na legenda da publicação, Erasmo ressalta: "Vacina urgente para todos!!! Se cuidem, se vacinem e torçam por mim".

Assista ao vídeo: