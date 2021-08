Em nova fase, Escola de Dança de Paracuru inaugura Centro Cultural

Um novo capítulo dessa história passa a ser escrito a partir dessa sexta-feira (6). Com nova estrutura e conceito de planejamento, a Escola passa a atuar como Centro Cultural Companhia de Dança . A cerimônia de inauguração acontece às 20h, com a presença de autoridades, convidados e uma apresentação da Paracuru Cia. de Dança.

O Centro abriga a Escola de Dança de Paracuru, o Teatro David Linhares (teatro ao ar livre com palco coberto para cerca de 400 espectadores), a Biblioteca Profa. Antônia Xavier (com acervo de livros de dança para leitura e pesquisa), o Espaço Cênico Adriano Araújo (espaço multiuso para 200 pessoas e o Café D. Eliane.

Território de arte

Nas conversas com os artistas da cidade, discutimos que gostaríamos de um lugar que fosse habitado principalmente pelos jovens. A cidade precisa de um lugar de cultura à população mais jovem, tão desprotegida. É dar ao jovem o outro olhar do mundo

A idealização do Centro Cultural Companhia de Dança só foi possível por conta do Prêmio Fomento Cultura e Arte da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult Ceará), através da Lei Aldir Blanc.