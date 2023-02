Conheça os vencedores dos desfiles da Domingos Olímpio do Ciclo Carnavalesco 2023

Após uma disputa acirrada, a Secretaria Municipal de Cultura (SecultFor) divulgou os campeões dos desfiles da Avenida Domingos Olímpio no Ciclo Carnavalesco 2023.

A premiação das categorias é de R$ 8 mil para os primeiros lugares; R$ 6 mil para os segundos lugares e R$ 4 mil para os terceiros lugares.

Na categoria dos Maracatus, o Nação Palmares conquistou o primeiro lugar no sábado, seguido pelo Obalomi e Leão de Ouro. Já no desfile de domingo, o vencedor foi o Vozes d’ África , seguido pelo Az de Ouro e Rei de Paus.

As vencedoras da categoria Cordão, foram as Princesas do Frevo. Os Vampiros da Princesa e o Na pegada do Frevo vieram em segundo e terceiro lugar, respectivamente. Na categoria dos Blocos, o Doido é Tu ficou com a primeira colocação, seguido pela Turma do Mamão e o Amigos do Zé.

O Afoxé Omorisá Ode conquistou o primeiro lugar, seguido pelo Obá Sá Rewá e o Oxum Odolá em segundo e terceiro. Já a Escola de Samba Imperadores da Parquelândia, foi a grande vencedora. Em segundo lugar, ficou a Império Ideal e, em terceiro, a Barão Folia.

A premiação incluiu também a categoria dos Sujos Individuais que teve o José Edimir Sinezio, que se fantasiou de Papa de Petrolina conquistando o título. Em segundo lugar ficou Mizael Estevan Pereira, que se caracterizou de Chaves. Logo em seguida, o júri escolheu Carlos Caick da Silva que se vestiu de Ariel de Fortal e levou o terceiro lugar.

Os prêmios nessa categoria são de R$ 3 mil para o primeiro lugar, R$ 2 mil para o segundo lugar e R$ 1 mil para o terceiro lugar.

No total, 58 jurados apuraram os grandes campeões do Ciclo Carnavalesco 2023.

Confira os resultados:

Categoria Maracatus (Sábado)

1º lugar: Nação Palmares

2º lugar: Obalomi

3º lugar: Leão de Ouro

Categoria Maracatus (Domingo)

1º lugar: Vozes d’ África

2º lugar: Az de Ouro

3º lugar: Rei de Paus

Categoria Cordão

1º lugar: Princesa do Frevo

2º lugar: Vampiros da Princesa

3º lugar: Na pegada do Frevo

Categoria Blocos

1º lugar: Doido é Tu

2º lugar: A Turma do Mamão

3º lugar: Amigos do Zé

Categoria Afoxés

1º lugar: Omorisá Ode

2º lugar: Obá Sá Rewá

3º lugar: Oxum Odolá

Categoria Escolas de Samba

1º lugar: Imperadores da Parquelândia

2º lugar: Império Ideal

3º lugar: Barão Folia

Categoria Sujos Individuais

1º lugar: José Edimir Sinezio - Papa de Petrolina

2º lugar: Mizael Estevan Pereira - Chaves

3º lugar: Carlos Caick da Silva - Ariel de Fortal

Desfiles foram transmitidos ao vivo

Pela primeira vez, os desfiles do Carnaval na avenida Domingos Olímpio foram transmitidos ao vivo nas redes sociais e pela emissora oficial de televisão da Prefeitura no canal 4.2. Foram mais de 26 horas de transmissão de cortejos.

Os espectadores puderam acompanhar ainda os comentários dos especialistas Ricardo Guilherme, Hilário Ferreira e Danielly Maia.

"A acessibilidade foi outro ponto importante durante a transmissão, como forma de garantir que o conteúdo chegasse a todas as pessoas. Para isso, foram a transmissão contou com oito intérpretes de Libras, quatro deles atuando na Domingos Olímpio e outros quatro nas inserções que ocorreram durante as festa que ocorreu no Aterrinho da Praia de Iracema", pontuou a Secultfor.