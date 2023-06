Conheça Daniel Lessa, jovem artista que realizou o sonho de expor sua arte enquanto enfrenta câncer

Nascido em Canindé (117 km de Fortaleza), Daniel Lessa é apaixonado por arte desde a infância. Esse interesse despertou no início da fase escolar, com as tarefinhas de colorir em sala de aula. Desde então sempre gostou de dançar, cantar, ler, desenhar e pintar.

"Pedia giz de cera e lápis de cor a meus pais. Ganhava das pessoas essas coisas e gostava muito. Em 2020, pré-pandemia, comecei a focar e a desenhar, mesmo de uma forma regrada, por assim dizer, e aprender a desenhar. Desde então, venho produzindo meus desenhos e criando, tanto sobre minha realidade quanto outras coisas”, relata o jovem de 15 anos.

Em fevereiro de 2022, Daniel foi diagnosticado com osteosarcoma (câncer ósseo). Durante o tratamento no Centro Pediátrico do Câncer (CPC), unidade oncológica do Hospital Infantil Albert Sabin (Hias), o prodígio expressou o anseio de ter sua arte exposta à sociedade.

Na manhã da última quinta-feira (15), este sonho tornou-se real. Reunido cadernos e 24 desenhos escolhidos pelo próprio artista, a exposição “Meu olhar através do espelho – Daniel Lessa" foi aberta ao público e segue em cartaz até 30 de julho no Centro de Convivência Unifor. A iniciativa resulta da parceria entre Associação Peter Pan e Fundação Edson Queiroz. Imperdível é conhecer o talento e valente história deste cearense.

A arte de Daniel Lessa

Em razão do tratamento contra a doença, muitas das atividades que o adolescente gostava não puderam mais ser realizadas. Assim, Daniel concentrou o talento nos papéis e telas para expressar seus sentimentos. Durante as consultas, conversando com a equipe multidisciplinar do CPC, Daniel revelou ter alguns trabalhos artístico e o anseio de protagonizar uma exposição.

"A partir dessa informação, entramos em contato com a Unifor e, nessa troca, foi viabilizada a possibilidade de realizar esse sonho tão especial do Daniel”, detalha Sandra Salgado, gerente de Atividades Sociais e Voluntariado na Associação Peter Pan.

Legenda: Mostra é uma realização da Associação Peter Pan em parceria com a Fundação Edson Queiroz Foto: Ares Soares

Com o apoio da Unifor, “Meu olhar através do espelho – Daniel Lessa" virou realidade por intermédio da iniciativa "Realizando Sonhos". Tendo como missão garantir a humanização do tratamento, o "Realizando Sonhos" esta ação integra um dos 16 programas sociais que a Associação Peter Pan realiza.

Legenda: “Meu olhar através do espelho – Daniel Lessa" reúne mais de 24 trabalhos do cearense

Médica paliativista do CPC, Bruna Alcântara é responsável pelo acompanhamento do adolescente. Ao saber dos dons artísticos de Daniel, a profissional procurou o Sr. Tarcísio, voluntário da Associação Peter Pan. Presente à cerimônia de abertura, Bruna celebrou a concretização da mostra. "É com muito orgulho que eu vejo tudo isso aqui acontecer porque é muito difícil cuidar e amar. Esse momento será eternizado para a gente”.

Sensibilidade que cura

Josiane Lessa, mãe do adolescente, sempre incentivou e admirou o talento do filho. Mesmo sem qualquer curso formal na área de artes, seus trabalhos a impressionavam. Emocionada, Josiane celebra a realização do filho, que, segundo conta, tem uma cabeça cheia de sonhos.

“É uma alegria muito grande para uma mãe ver isso acontecer. Depois de tudo que ele passou e ainda continua passando, poder viver esse momento não tem preço, não tem palavras, é gratificante demais. A realização desse sonho é especial e vem no momento em que ele mais precisava. É muito difícil para nós e Daniel enfrentar o que ele passa hoje, mas, quando temos um momento como esse, esquecemos tudo e vamos viver só aquele momento. É muito gratificante, muito mesmo. Fico muito feliz e grata por todos que estão fazendo isso por ele”.

Legenda: "Para a Unifor, que tem forte atuação no fomento às artes e responsabilidade social, receber a exposição do jovem é motivo de muito orgulho", destacou a professora e gestora da Divisão de Arte e Cultura da Universidade de Fortaleza, Adriana Helena Foto: Ares Soares

“Nós é que estamos realizando um sonho ao promover essa exposição. Muito obrigado por você estar aqui hoje com a gente, Daniel. Estamos muito honrados!”, enfatizou Randal Pompeu, Reitor da Universidade de Fortaleza, na solenidade de abertura da mostra

Professor e coordenador de Extensão e Comunidade Universitária da Unifor, Thiago Braga, enalteceu o talento nato de Daniel e sua característica de imprimir sentimentos em suas criações. "Percebemos isso no traço dele e no nome das obras que ele dá também. Estamos extremamente felizes, emocionados, gratificados, enfim, a gente espera que vocês gostem e desfrutem a mostra”, acrescentou.

Legenda: “Queria que as pessoas vissem do jeito delas, queria ver as várias interpretações, o que uma arte minha podia gerar", contou Daniel Lessa Foto: Ares Soares

“Ter sua arte exposta é o sonho de qualquer artista, de qualquer pessoa que produz, que põe seus sentimentos, sua realidade e seu imaginário. Meu sonho era que muitas pessoas vissem meu trabalho, interpretassem e criassem uma reflexão dentro de si que elas levassem para vida. Muito obrigado a todos que organizaram essa exposição e que permitiram eu estar realizando o meu sonho e o sonho também de todo mundo que está perto de mim”, reforçou Daniel durante a inauguração da mostra.

Serviço:

Mostra “Meu olhar através do espelho - Daniel Lessa". Período da exposição: 15/06 a 30/07/23. Local: Centro de Convivência da Unifor (Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz). Gratuito.

