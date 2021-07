Concurso fotográfico para jovens do campo, indígenas e quilombolas está com inscrições abertas

Se você tem entre 15 e 35 anos e reside no campo, é indígena, quilombola ou de outra comunidades tradicional nos territórios Vales do Curu e Aracatiaçu, Sertão Central ou Sobral, pode se inscrever, até o dia 27 de julho, no Concurso de Fotografia “Juventudes: no quintal da tua casa tem cultura alimentar”.

A iniciativa vai premiar 10 jovens que retratem os saberes e sabores da cultura alimentar por meio de imagens de seus territórios.

As fotografias vencedoras irão compor uma exposição virtual e outra em formato itinerante, que circulará nos territórios Vales do Curu e Aracatiaçu, Sertão Central, Sobral e Fortaleza.

Além disso, cada jovem premiado receberá um valor de R$ 350 e o Prêmio Ciranda das Juventudes do Campo, um certificado de reconhecimento e participação do Concurso.

Eles terão ainda a oportunidade de participar de trocas de experiências entre realizadores/as, promovendo a participação e a voz das juventudes em torno do debate da democratização da comunicação.

Inscrições

Para se inscrever, os interessados devem enviar uma foto (tamanho mínimo de 2 MB, em formato JPG) acompanhada de um título e legenda (uma breve descrição do local e do contexto da fotografia, entre 5 e 10 linhas) e da documentação solicitada no edital.

Cada participante poderá submeter somente uma fotografia, que deve ser inédita, ou seja, não pode ter sido apresentada em nenhum livro ou mostra, tampouco submetida a outros concursos até a data da inscrição.

A imagem deve remeter à contribuição do/a jovem no âmbito rural em defesa da agroecologia, socioeconomia solidária e da soberania e segurança alimentar e nutricional, especialmente no que tange à cultura alimentar.

A cerimônia de premiação dos vencedores está planejada para agosto de 2021, em formato on-line, com dia e horário ainda a serem definidos.

O Concurso é uma realização do Centro de Estudos do Trabalho e de Assessoria ao Trabalhador e à Trabalhadora (CETRA), das Redes de Agricultores e Agricultoras Agroecológicos e Solidários dos Territórios Vales do Curu e Aracatiaçu, Sertão Central e Sobral e da Rede de Feiras Agroecológicas e Solidárias do Ceará.

Serviço

Concurso de Fotografia “Juventudes: no quintal da tua casa tem cultura alimentar”

Inscrições: 30/06/2021 a 27/07/2021

Confira edital on-line.