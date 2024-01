Concerto de música sacra terá apresentação gratuita com coral de 140 vozes e orquestra neste sábado

Fortaleza será palco, neste sábado (13), de um concerto de música sacra com coral e orquestra. A 12ª edição do Louvor em Hamonia reúne cerca de 170 músicos profissionais e amadores de diversos estados do Brasil. O evento é gratuito e acontece no Bairro Cidade 2000.

O concerto é a culminância de uma semana inteira de imersão em ensaios e aulas que vão de arranjos instrumentais a teoria e percepção musical, além de saúde vocal.

Segundo os organizadores, o Louvor em Harmonia é um festival de música que visa produzir e apresentar música coral e orquestral, inédita, de temas sacros, que sejam úteis à comunidade cristã.

A apresentação contará com um coral de 140 cantores e uma orquestra de 22 instrumentistas. A maioria dos participantes vem de estados como Amazonas, Acre, Pará, Roraima, Bahia, Paraíba, Rio Grande do Norte, São Paulo e Minas Gerais, além de diversos municípios do Ceará.

"Muitos deles são músicos amadores, jovens estudantes, ou simplesmente amantes da boa música cristã", destaca o maestro e organizador do evento, Jaime Junior.

Legenda: A apresentação contará com um coral de 140 cantores e uma orquestra de 22 instrumentistas Foto: Divulgação

Neste ano, o tema do evento é “A Igreja do Deus Vivo”, motivado pelas comemorações do 60º aniversário da Igreja Batista Manancial, instituição que promove o Louvor em Harmonia por meio da Escola de Música Sacra de Fortaleza desde 2011.

"Para este evento foram compostas 10 músicas, sendo 8 inéditas, para coro e orquestra, baseadas no tema", explica Jaime Junior.

Mais informações

Concerto de música sacra do 12° Louvor em Harmonia

Local: Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém, no Bairro Cidade 2000. Av. Nila Gomes de Soárez, n° 155

Horário: 19h30

Entrada gratuita