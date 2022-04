Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello apresentam comédia musical em Fortaleza: ‘Momento histórico’

É tarde de quarta-feira. Estamos com Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello. Eles sorriem do outro lado da tela, a luz do dia invade o cômodo com livros. “Tudo bem com você?”, perguntam. Há uma leve euforia. Ambos retornam aos palcos com espetáculo idealizado e realizado em conjunto – ela na produção, ele na direção, os dois contracenando. “Um momento histórico”, adianta Claudia.

“Conserto para Dois - O Musical” fica em cartaz nos próximos dias 15, 16 e 17, sob as luzes do Teatro RioMar Fortaleza. Trata-se de uma comédia rasgada, nas palavras do casal. Mas também uma história de amor, de idas e vindas, encontros e desencontros.

No enredo, o famoso escritor Ângelo Rinaldi (Jarbas) e a atriz internacional Luna de Palma (Claudia). Separados, embarcam em um cruzeiro para esquecerem a desilusão amorosa. Não contavam, porém, se encontrar no mesmo navio em direção à Antártida. A embarcação “Sinfonia dos Mares” é o principal cenário da montagem.

“São 11 personagens feitos por dois atores. O jogo cênico se faz com muita facilidade e o público fica muito impressionado porque são trocas de cinco, oito segundos – trocas de roupa, de adereços. É corporal, vocal”, detalha Raia, que viaja com 17 profissionais ao todo.

A ambientação segue esse fluxo frenético, numa espécie de pop-up – tudo encapsulado numa grande caixa, na qual vão se revelando o navio, quartos, cabines, a casa de Luna e de Ângelo, entre outros espaços. Soma-se a isso o esplêndido figurino e toda a atmosfera musical e o encanto já está formado, tendo o absurdo como tônica.

Para Jarbas – que dirige a esposa pela primeira vez – os dois anos na preparação do trabalho foram fundamentais. Portugal foi o primeiro destino, ainda no pré-pandemia. Depois, cinco cidades brasileiras receberam a montagem antes de ela entrar oficialmente em cartaz.

Jarbas Homem de Mello Ator, bailarino e apresentador “Acho que é um dos melhores textos que eu já fiz, em termos de dramaturgia e de carpintaria teatral. Porque é um jogo de erros e acertos, de encontros e desencontros, uma história muito intrincada e uma comédia rasgada. E, claro, um musical muito bem executado pelos atores. O ‘s’ do conserto é porque estamos tentando literalmente consertar a relação de um casal”.

Com narrativa criada por Anna Toledo a convite do casal, “Conserto para Dois” também é um projeto transmídia. A dupla lançou um disco derivado da montagem, com 10 faixas. Um estúdio de São Paulo sediou as gravações durante o abalo pandêmico. A direção musical e vocal é do maestro Marconi Araújo.

No palco, por sua vez, fica Guilherme Terra, que atua como narrador da história – ao mesmo tempo que executa algumas músicas ao vivo, solta outras em playback. “Ele está com a gente em cena, mas lá no pianinho dele”, gargalha Jarbas.

“As pessoas saem do espetáculo tão alegres e embevecidas que não existem desafios nessa ordem. O desafio maior agora acho que são as viagens, porque cada semana é uma nova estreia. Um novo espaço, um novo teatro, uma nova distância do refletor para a luz, uma nova intensidade, passagens de som, divulgação… Mas a montagem em si está pronta, como a gente apresentou em Portugal e aqui, em São Paulo. É como ela está chegando nas pessoas”.

Ao que Claudia complementa: há um prazer, mas também um frenesi, em ocupar presencialmente o palco após dois anos. “Na verdade, não existe nada parecido com a experiência social que é o teatro, o ao vivo, essa coisa coletiva. Parece que estamos começando a carreira de novo. E é muito bonito ver as pessoas voltando. Elas chegam com uma hora de antecedência pra viver esse momento. É emocionante, mexe demais com a gente”.

Legenda: Desdobrando-se em 11 personagens, Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello fazem a festa em "Conserto para Dois" Foto: Beto Oliveira

A conversa com os dois – marcada por breve e divertida interrupção do cachorro da casa, Sushi – acontece no dia do aniversário de Fortaleza. Desejam felicitações. Pergunto se há alguma memória específica ligada à cidade. Recordam da energia do público – “vão pra aplaudir, celebrar”. Também mencionam o artesanato, a gastronomia, o litoral. Capital que se abre para a alegria porque já está nela.

Outro assunto que ganha a mesa é o panorama atual da cultura no Brasil. Claudia observa que a arte está “esfaqueada e criminalizada”, mas a classe resistirá. “Já passamos por Collors, ditaduras, já taparam nossa boca, já fizeram de um tudo. Porém, nosso ato político é justamente estar fazendo arte, no palco, resistindo”.

Jarbas endossa o coro ao incentivar o público jovem a tirar o título de eleitor e votar nas eleições deste ano. “Se a gente estudar um pouquinho da história recente do país, veremos muitos exemplos do que pode acontecer e do que não deveria estar acontecendo. Portanto, jovens, é muito importante que vocês participem”, clama.

Legenda: Com narrativa criada por Anna Toledo a convite do casal, “Conserto para Dois” também é um projeto transmídia Foto: Beto Oliveira

O ator, bailarino e apresentador gaúcho deve dirigir outros dois espetáculos ainda neste semestre. E voltará a realizar show em tributo a Belchior (1946-2017), iniciado em 2019 com a Banda Radar. Com Claudia, empreenderá outro espetáculo, sobre a vida e a obra de Tarsila do Amaral (1886-1973). A previsão de estreia é em novembro.

Em voo solo, Raia está escalada para uma série da Rede Globo – ainda com gravações paradas devido ao cenário pandêmico. “Estou aguardando o momento de reiniciar”, torce. Até lá, comenta o carinho proveniente do sucesso “A Favorita”. Exibida originalmente em 2008, a novela é uma das preferidas do público para o Vale a Pena Ver de Novo.

Claudia Raia Atriz, bailarina, cantora e produtora cultural “As pessoas adoram mesmo. É uma novela icônica, importantíssima, que mudou um pouco o rumo da teledramaturgia brasileira. Fico muito feliz que ela tenha impactado tanto. Também voto para que esteja no Vale a Pena Ver de Novo. Por um acaso, na pandemia, a gente reviu no Globoplay. Jarbas ficava em cólicas com a situação da Donatella”.

A luz do dia enfraquece, já não reluz mais forte no cômodo com livros. O casal permanece sorrindo, como no início da chamada de vídeo. É o clima do musical circulando, fazendo tudo novo de novo. Como se fosse a primeira vez.

“Conserto para Dois - O Musical”, com Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello

Dias 15, 16 e 17 no Teatro RioMar Fortaleza (Rua Des. Lauro Nogueira, 1500, Papicu). Ingressos entre R$37,50 e R$180,00. Horários de abertura: às 20h (dias 15 e 16) e 19h (dia 17). Duração: 80 minutos. Classificação: 12 anos. Vendas pelo site Uhuu. Contato: (85) 3066-2000. Acesse aqui o site do projeto