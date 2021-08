Cine Ceará recebe inscrições para mostras competitivas da 31ª edição

O clima de cinema está no ar. Até 10 de setembro, o Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema realiza as inscrições de filmes. As produções podem integrar as mostras competitivas "Ibero-americana de Longa-metragem", "Brasileira de Curta-metragem" e "Mostra Olhar do Ceará". As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas aqui.

O festival prioriza trabalhos inéditos e reserva, no conjunto das sessões competitivas, 30% de participação para mulheres diretoras. O resultado com as produções que farão parte do festival será anunciado no dia 10 de outubro.

Seleção dos filmes

Podem participar obras de animação, ficção, documentário ou experimental que tenham sido concluídos a partir de 2020. Cada mostra possui formulário e condições específicas. A "Competitiva Ibero-americana de Longa-metragem" é voltada a produtores ou diretores de países da América Latina, Caribe, Portugal e Espanha. A duração mínima é de 60 minutos.

No caso da "Competitiva Brasileira de Curta-metragem", estão aptos produtores e diretores brasileiros ou radicados no País há mais de três anos. A "Mostra Olhar do Ceará" é aberta a realizadores cearenses, radicados ou não, e residentes no Estado há mais de três anos.

Premiações

Na competição de curtas, será entregue o Troféu Mucuripe nas categorias "Melhor Curta-metragem", "Direção", "Roteiro" e "Prêmio da Crítica". O juri da "Mostra Olhar do Ceará" premia com "Melhor Curta-metragem" e "Melhor Longa-metragem".

A Competitiva Ibero-americana concede o Troféu Mucuripe para "Melhor Longa-metragem", "Direção", "Atuação Feminina", "Atuação Masculina", "Roteiro", "Fotografia", "Montagem", "Trilha Sonora Original", "Som", "Direção de Arte" e "Prêmio da Crítica".

O Melhor Longa recebe prêmio no valor de R$ 20 mil, a ser pago sob a forma de recursos para distribuição da obra no Brasil, dentro dos critérios do regulamento.

Além destes prêmios, o Cine Ceará inova nesta edição com o cachê de R$ 6 mil reais, que será concedido para cada filme selecionado para a Mostra Competitiva Ibero-americana de Longa-metragem.

Serviço:

Inscrições para o 31° Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema. De 10 de agosto a 10 de setembro nesse site Informações: Instagram, Facebook e e-mail: contatos@cineceara.com.