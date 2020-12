Cine Ceará anunciará os vencedores da 30ª edição em solenidade nesta sexta (11)

A 30ª edição do Cine Ceará chega ao fim. Nesta sexta (11), o festival deve anunciar os filmes vencedores das mostras competitivas de longas e curtas metragens, em solenidade no Cineteatro São Luiz (Centro), às 21h30, restrita para convidados. Antes, às 20h, haverá exibição especial do filme “O Silêncio da Chuva” (Daniel Filho), com o ator Lázaro Ramos no elenco.

Lázaro ainda será o homenageado do encerramento, pelo legado como ator da dramaturgia brasileira e sua recente atuação como diretor (por meio do longa, ainda inédito, “Medida Provisória”). O baiano despontou no cinema brasileiro com filmes como “Madame Satã” (2002), dirigido pelo cearense Karim Ainouz, “O Homem que copiava” e “Cidade Baixa”. Ele recebeu o troféu Eusélio Oliveira em casa.

Para Wolney Oliveira, diretor do Cine Ceará, a avaliação da programação “é a melhor possível”. Ele destaca o “trabalho em dobro” que a organização teve para realizar o formato híbrido da mostra, parte presencial e parte virtual. Além de uma programação restrita de exibição de longas no São Luiz (com a capacidade reduzida para 144 lugares e seguindo protocolos de prevenção a Covid-19), os filmes dessa edição foram exibidos pelo You Tube do festival, streaming do Canal Brasil e ainda pela TV Ceará. De 9h30 às 16h, ainda haverá programação de exibições e debates pelos canais virtuais.

“Uma das lives que a Maria Clara, repórter do Canal Brasil, fez com três diretores da competitiva de longa, teve mais de 5.200 visualizações. Então nossa quantidade de espectadores foi bastante ampliada. Esse formato híbrido a tendência é que continue em 2021. Independente de voltar à normalidade, a ideia é continuar com o presencial, mas manter o virtual. A gente multiplica o sinal do Cine dessa forma”, observou Wolney.

Sobre a parte presencial, Wolney recapitula que, a depender do filme, houve lotação dos 144 lugares disponibilizados pela organização no Cineteatro São Luiz. E que boa parte do público mais velho do festival (em torno de 30%, segundo o diretor) preferiu ficar em casa e acompanhar a programação online, para se preservar do risco de contágio do coronavírus.

“A maioria dos competidores do festival elogiou a qualidade da exibição do Cineteatro São Luiz. Estou muito feliz da gente ter descoberto esse formato, fomos pioneiros nisso. Os festivais de Gramado (RS) e Cine PE aconteceram com toda a programação pelo Canal Brasil”, avaliou o diretor do Cine Ceará.

Cuidados

Wolney acrescenta que, comparado às edições anteriores do festival, “foi um trabalho imenso, com gasto em dobro”, e o Cine Ceará chegou aos 30 anos como o evento cultural mais longevo do Estado.

Sobre a presença do público no São Luiz, ele recapitula que a organização teve de disponibilizar tapetes de sanitização, álcool em gel, fiscalizar o uso contínuo de máscaras, medir temperatura e ainda controlar o fluxo de pessoas indo ao banheiro. “Mas, por outro lado, fomos forçados a criar a programação virtual e isso foi uma grande descoberta”, reforçou.

Serviço

Cine Ceará

Encerramento no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro) nesta sexta (11), a partir das 20h. A solenidade será restrita para convidados, com exibição online pelo You Tube do festival e TVC, às 21h30. Mais informações e programação completa: www.cineceara.com