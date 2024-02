Carnaval de Fortaleza 2024: casas de shows, bares, barracas de praia e restaurantes têm programação

O Carnaval de Fortaleza cresce a cada ano, consolidando a Cidade como destino turístico no período. Além dos polos gratuitos espalhados pela Capital, bares, restaurantes e casas de shows aproveitam para fazer uma programação especial, com atrações para todos os gostos.

Pensando nisso, o Verso preparou um roteiro de festas privadas em algumas das principais casas de eventos de Fortaleza, para quem quer fugir da aglomeração ou já planejar o after dos blocos. Confira a seguir:

Arena de Iracema

Legenda: Superbanda é uma das atrações no Carnaval da Arena Foto: Divulgação

Na Monsenhor Tabosa, uma opção já conhecida dos foliões é a Arena de Iracema, espaço de shows que terá DJs, bandas e blocos nos quatro dias de Carnaval.

Confira a programação:

Sábado (10/02) – Camaleões Selvagens / Bandarena / Morr / Gabilônia / Dino

Domingo (11/02) – Bandarena / Dipas / Bloco Mambembe / Breno Mendes / Vinicius Lima / Dino

Segunda-feira (12/02) – Bandarena / Superbanda / Femo / Saulo Torres / Dino

Terça-feira (13/02) – Reite / Bandarena / Morr / Gabilônia / Dino

Serviço

Endereço: Av. Monsenhor Tabosa, 388 - Centro

Horário: 16h

Ingressos: R$ 60 (inteira) / R$ 40 (ingresso duplo promocional) / R$ 30 + 1kg de alimento (inteira social) / R$ 30 (meia entrada) / R$ 90 (Passaporte Arena – dá acesso a todos os dias) | Vendas no Sympla

Mais informações: @arenairacema

Moto Libre Bar

Também na região central da Cidade, o Moto Libre terá opções para todos os gostos durante o Carnaval, do forró ao samba, passando pelo pagode e por bandas com repertórios carnavalescos.

Confira a programação:

Quinta-feira (08/02) – Forró Pesado: Bruno Luz Rei da Cachorrada / Os Muringa / Binha Cardoso

Sexta-feira (09/02) – Grande Roda de Samba: Theresa Rachel convida Marilene / Belinho convida Kildare

Sábado (10/02) – Só no Sapatinho: Batuque do Dipas / Pedra 90

Domingo (11/02) – É o Gera: Alfazemas / Superbanda

Segunda-feira (12/02) – Vai dar Bode: Bode Beat / Pira

Serviço

Endereço: Av. Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema

Horário: A partir das 21h

Ingressos: R$ 20 | Vendas pelo Sympla

Mais informações: @motolibrebar / (85) 99744-0299

Culinária da Van

Legenda: Os Transacionais se apresentam na Culinária da Van na quarta de Cinzas Foto: Wanderley Júnior/Divulgação

Com unidades no Benfica e na Aldeota, a Culinária da Van realiza mais uma série de atividades carnavalescas com DJs e bandas com repertórios especiais para a data.

Confira a programação:

Quinta-feira (08/02) – DJ Estácio Facó (Aldeota)

Sexta-feira (09/02) – DJ Albano Seletor (Aldeota)

Sábado (10/02) – Chorinho Banda 40+ (Aldeota) / Baile do DJ Albano (Benfica)

Domingo (11/02) – Banda Fortal 90 e Van Régia (Benfica)

Segunda-feira (12/02) – Baile do Guga (Benfica)

Terça-feira (13/02) – Banda Fortal 90 e Van Régia (Benfica)

Quarta-feira (14/02) – Os Transacionais (Benfica)

Serviço

Endereço: Av. Barão de Studart 2440 - Aldeota / Rua Waldery Uchôa, 260 - Benfica

Ingressos: De R$ 5 a R$ 15

Mais informações: @culinaria.davan

Tempero do Mangue

Em mais uma edição do “Carnaval no Tempero”, o gastrobar na Sabiaguaba reúne atrações de samba, pagode e axé das antigas em noites temáticas, além de um baile à fantasia especial.

Confira a programação:

Sábado (10/02) – Cheia de Manias (samba e pagode)

Domingo (11/02) – Domingo Ela Não Vai (axé das antigas)

Segunda-feira (12/02) – Baile à Fantasia Temperado

Terça-feira (13/02) – Inimigos do Fim

Serviço

Endereço: Rua Valdir Bezerra, 100 - Sabiaguaba

Horário: A partir das 15h

Ingressos: A partir de R$ 20 (individual) / R$ 80 (passaporte para os quatro dias)

Mais informações: @temperodomangue

Kosmika Club

Em frente ao Dragão do Mar, a boate Kosmika garante a festa de quem busca programação noturna durante todo o Carnaval. O line-up conta com shows e set de 12 DJs.

Confira a programação:

Sexta-feira (09/02) – Todo Mundo Vai Pra Nave (ed. Folia) - DJ Rebeca Sales / DJ Samantha / DJ Bruno Heid

Sábado (10/02) – Carnaval da Nave - Show com Naiara Ferrer / DJ Fennix / DJ Vinicius Lima

Domingo (11/02) – Bloco do Arrasta - Show com Barabadá / DJ Nenel / DJ Rebeca Sales

Segunda-feira (12/02) – Carna Kosmika - Show com Roger Viana / DJ Matheus Sales / DJ Bruno Melo

Terça-feira (13/02) – Bloquinho do Etzão - Show com Laura Nogueira / DJ Luiz Neto / DJ Suel

Quarta-feira (14/02) – Fennix na Nave - DJ Fennix / DJ Carol / DJ Ronney

Serviço

Endereço: Rua Almirante Jaceguai, 81 – Praia de Iracema

Horário: 22h

Ingressos: Gratuitos até 0h, com inscrição prévia no OutGo / R$ 20 (individual) / R$ 30 (duplo)

Mais informações: @kosmika_club

Gandaia Club

Legenda: Carnaval do Gandaia Club terá foco no pop, funk e axé Foto: Divulgação

Durante todas as noites de Carnaval, a boate da Praia de Iracema terá DJs tocando grandes hits do axé, do funk e do pop.

Confira a programação:

Sexta-feira (09/02) – DJ Savio França / DJ Alexia / DJ Babita

Sábado (10/02) – DJ Mmax / DJ Zito / DJ Femo / DJ Thigas

Domingo (11/02) – DJ Daniel Freire / DJ Carina / DJ Lia Pressler

Segunda-feira (12/02) – DJ Ícaro Heron / DJ Femo / DJ Thigas

Terça-feira (13/02) – DJ Sávio França / DJ Ana Flávia / DJ Alexia

Serviço

Endereço: Rua Dragão do Mar, 72 - Praia de Iracema

Ingressos: Gratuito até 0h (com nome na lista) / De R$ 10 a R$ 20, a depender do horário

Mais informações: @gandaiaclub

Amsterdam

Ainda no entorno do Dragão, ao lado da Gandaia, a boate Amsterdam segue com a programação de festas com DJs. O clube possui cabines privativas e darkroom.

Confira a programação:

Sexta-feira (09/02) – DJ Fernando Ruiz / DJ Lourran / DJ Renan Livera

Sábado (10/02) – DJ Raisa / DJ Thiago 7 / DJ Rachid

Domingo (11/02) – DJ Mmax / DJ Leandro Liam / DJ Thiaguinho

Serviço

Endereço: Rua José Avelino, 357 - Praia de Iracema

Horário: 23h

Ingressos: R$ 20 (até 0h, com nome na lista) / R$ 30 (sem nome na lista)

Mais informações: @amsterdamfortal

JamRock

Depois de três prévias de sucesso na Praia de Iracema entre dezembro e janeiro, o projeto Tem Carná, do JamRock, realiza duas festas de Carnaval nesta semana, no sábado e na segunda-feira.

Confira a programação:

Sábado (10/02) – Banda Pira / Os Transacionais / Banda Brasilis / DJ Khalil Stone

Segunda-feira (12/02) – Bateu! (com DJ Babita) / Superbanda / Banda Verão S/A

Serviço

Endereço: JamRock (Rua dos Tabajaras, 402 - Praia de Iracema)

Horário: 21h30

Ingressos: R$ 15 (antecipado, no Sympla) / R$ 20 a R$ 25 (na porta)

Mais informações: @temcarnasim

Ritmo Urbano

Nos três primeiros dias de Carnaval, o Ritmo Urbano oferece três espaços (Laje, Térreo e Rooftop) com atrações para todos os gostos. Na primeira hora do evento, o valor do ingresso é convertido em consumação.

Confira a programação:

Sexta (09/02) – Silas / Seis4 / Superbanda / Breno Mendes / Thiago Santiago

Sábado (10/02) – Alexia Santhiago / Léo Pagode / Raphael Alencar / Thiago Santiago

Domingo (11/02) – AK / Bloquinho da Magi / Felipe Masc / Thiago Santiago

Serviço

Endereço: Rua dos Tabajaras, 374 - Praia de Iracema

Horário: A partir das 22h

Ingressos: R$ 30

Mais informações: @ritmourbanobar

Radar Pub

Legenda: Radar Pub é opção para festejar no Meireles Foto: Divulgação

No Meireles, o Carnaval do Radar oferece duas horas de open bar de caipirinha e glitter para quem chegar cedo na folia. Além de um line-up recheado de DJs, os grupos DTF Elétrico e Superbanda se apresentam no espaço.

Confira a programação:

Sexta (09/02) – Superbanda / DJ Breno / DJ Carina / DJ Felipe Masc

Sábado (10/02) – DTF Elétrico / Luiz Yure / DJ Bruno Hedy / DJ Breno / DJ Pedro Alencar

Serviço

Endereço: Rua Carlos Vasconcelos, 834 - Meireles

Horário: A partir das 18h

Ingressos: R$ 30 (sexta) / R$ 40 (sábado) / R$ 60 (passaporte - sexta e sábado) | Vendas pelo Sympla

Mais informações: @radar.pub

Chef Gourmet

No Dionísio Torres, o gastrobar Chef Gourmet vira festa de Carnaval durante todo o período, com uma curadoria musical que contempla diversos artistas e ritmos.

Confira a programação:

Sexta-feira (09/02) – 18h - Pedrim Pek / 20h - Xand Félix / 21h - Douglas Moura / 23h - Lorena Galvão

Sábado (10/02) – 14h - Patriota da Voz / 17h - Alfazemas / 18h - Cahú / 20h - Douglas Moura / 21h - Banda Brasilis / 0h - Lorena Galvão

Domingo (11/02) – 14h - Patriota da Voz / 17h - Superbanda / 18h - Cahú / 20h - Douglas Moura / 21h30 - Lorena Galvão / 0h - Clara Martod

Segunda-feira (12/02) – 14h - Patriota da Voz / 17h - Alfazemas / 18h - Cahú / 20h - Douglas Moura / 21h30 - Xand Félix / 23h30 - Banda Brasilis

Terça-feira (13/02) – 14h - Patriota da Voz / 16h - Os Transacionais / 18h - Cahú / 19h - Douglas Moura / 21h30 - Lorena Galvão / 0h30 - Superbanda

Serviço

Endereço: Rua Visconde de Mauá, 2675 - Dionísio Torres

Ingressos: R$ 20 (sexta) / R$ 40 (demais dias)

Mais informações: @chefgourmetviscondemaua

Sunrise Beach Club

Na Praia do Futuro, a barraca Sunrise terá atrações musicais durante todo o Carnaval. O projeto CarnaSun ainda oferece 2h de drinks em dobro para quem chegar cedo e combos de ingressos para quem quiser ir a vários dias de festa.

Confira a programação:

Sexta-feira (09/02) – Only Funk - Pedro Alencar / Masc / Heverton

Sábado (10/02) – Marcinho / Pedro Alencar / QDS / Masc / Heverton / Batucada

Domingo (11/02) – Balanço Social / Sousete / Pedro Alencar / Batucada / Heverton

Segunda-feira (12/02) – QDS / Pedro Alencar / Batucada / Masc / Heverton

Terça-feira (13/02) – Sousete / Kaká e Pedrinho / Balanço Social / Heverton

Quarta-feira (14/02) – Masc / Heverton / Leyva

Serviço

Endereço: Av. Clóvis Arrais Maia, 4987 - Antônio Diogo

Horário: A partir das 22h

Ingressos: A partir de R$ 35 | Vendas pelo OutGo

Mais informações: @sunrise.beachclub / (85) 99677-8012

Agenda de blocos, festas e shows

Além das festas privadas, blocos, shows e cortejos enchem a Capital de cor durante todo o Carnaval. Para facilitar a vida do folião, o Diário do Nordeste lançou uma agenda de programação de festividades públicas e privadas.

A tabela está em constante atualização e, para buscar, basta inserir data, dia, local ou atração que deseja encontrar na barra de pesquisa. Você também confere em nossas redes sociais o resumo da agenda semanal.

Confira a programação completa do Carnaval 2024: