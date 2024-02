Carnaval 2024: qual a programação de hoje, terça-feira (13)

No quarto dia e último dia de folia, os oito polos carnavalescos de Fortaleza seguem com muita animação para todos os públicos.

Para os pequenos, o Passeio Público recebe shows de duas bandas infantis logo cedo, pela manhã.

No Benfica, a festa começa por volta do meio-dia e meia, com um grupo de afoxé, e segue com bandas que exploram sonoridades brasileiras. O cantor Getúlio Abelha encerra a noite no palco da Praça João Gentil.

Encerrando o primeiro ano como polo oficial em grande estilo, o Parque Rachel de Queiroz terá muito forró, com Gabriela Mendes, Dedim Gouveia Jr. e Felipão.

A terça é também o último dia de desfiles na avenida Domingos Olímpio, que recebe afoxés e escolas de samba da Capital, além do Baqueta Clube de Ritmistas.

Há ainda bandas com repertórios variados, para todos os gostos, nos Mercados da Aerolândia e dos Pinhões. O bloco Num Ispaia Senão Ienche também faz sua última apresentação carnavalesca do ano no Largo da Mocinha.

Encerrando a edição 2024 do ciclo carnavalesco, o Aterrinho da Praia de Iracema recebe DJ Kinas, Bloco Mambembe e as cantoras Baby do Brasil e Maria Rita.

Confira a programação completa: