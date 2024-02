Carnaval 2024: qual a programação de hoje, domingo (11)

No segundo dia de Carnaval, os oito polos oficiais de Fortaleza contam com ampla programação gratuita. Para os pequenos, há opções de bloquinhos no Passeio Público, no Centro, e no Parque Rachel de Queiroz, no Presidente Kennedy.

No Mercados da Aerolândia e dos Pinhões, a diversidade é a marca do line-up. Nos dois polos, seis bandas e um DJ comandam a festa, com repertório animado e para todos os públicos.

Já na Mocinha, o bloco Num Ispaia Senão Ienche leva muita animação a um dos mais tradicionais polos do Carnaval de Fortaleza.

Há ainda samba, maracatu e muita música brasileira carnavalesca na Praça João Gentil, no Benfica, e desfile de maracatus na avenida Domingos Olímpio.

Para encerrar a noite, o Aterrinho da Praia de Iracema recebe Alanzim Coreano e Diogo Nogueira.

Confira a programação completa: