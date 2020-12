Carlinhos Maia e Felipe Neto trocam farpas nas redes sociais após festa de natal

Os digitais influencers Felipe Neto e Carlinhos Maia trocaram farpas nas redes sociais na noite da última sexta-feira (25), após Neto criticar a festa de natal realizada por Maia, que reuniu artistas no domingo (20). Xingamentos como "demônio" e "peste" foram empregados pelos dois na discussão. A festa "Vila de Natal" ganhou repercussão depois da notícia que alguns convidados teriam testado positivo para Covid-19.

"Aí você pensa: 'pelo menos o povo vai perceber o que é esse sujeito e vai parar de acompanhar'. Essa foi a quantidade de seguidores que essa pessoa ganhou depois que deu a festa. Detalhe para os 80 mil novos seguidores exatamente no dia da festa. Não há o que fazer, o povo não tá nem aí.", postou Felipe Neto.

Em seguida, o youtuber prevê que Carlinhos Maia vai compartilhar um video de arrependimento, ou realizando doações, como forma de se desculpar pelo ocorrido. "Dentro de pouquíssimo tempo ele vai aparecer ou com um vídeo de arrependimento, chorando... Ou fazendo doação filmada", escreveu Felipe Neto.

Ele cita ainda o evento promovido pelo irmão dele, Luccas Neto, produtor de conteúdo infantil, que também teria provocado aglomeração. Ele disse que não sabia do espetáculo, mas que a apresentação estava seguindo todos os protocolos sanitários.

"Eu não sou o meu irmão. Fiquei sabendo agora e tô falando com ele. Mas uma diferença: o público foi impedido de se aglomerar, máscara foi obrigatória e distanciamento de 3 metros. NENHUM caso de contaminação", publicou.

Por fim, Neto chama Carlinhos Maia de "demônio". Carlinhos, momentos depois, rebateu os argumentos de Felipe Neto, chamando-o de "peste". "Uma peste dessa que passou a vida toda falando mal de todo mundo. Errado pra p**** também, vive julgando os outros!! Sai do meu pé chulé", tuitou Carlinhos.

Além de Felipe Neto, o humorista Rafinha Bastos também criticou o influencer responsável pela festa. "Esse Carlinhos Maia tem que acabar", postou, ao que Carlinhos respondeu com "Espere sentado fedorento".

Festa

O evento "Natal da Vila" reuniu artistas, famosos e anônimos no dia 20 de dezembro em Penedo, Alagoas. A festa teve shows da banda Calcinha Preta, Rodrigo Teaser, o Cover Michael Jackson, do Dennis DJ, da cantora e ex-BBB 20 Gabi Martins, e do cantor Tierry.

O encontro natalino ganhou repercussão inicialmente por ter promovido aglomeração entre os convidados, que estavam sem máscaras. Antes de começar a festa, Maia fez postagem no seu Instagram explicando que todos os protocolos de segurança contra a Covid-19 seriam seguidos.

Após a festa, alguns dos convidados testaram positivo para Covid-19, como é o caso de Mileide Mihaile. A digital influencer recebeu o diagnóstico na quinta-feira (24), enquanto se preparava para a ceia com a família no natal.