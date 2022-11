Calendário do advento: o que é, como fazer e benefícios para as crianças

O mês de novembro vai se encaminhando para o fim e, num piscar de olhos, já estamos entrando quase na contagem regressiva para o Natal. Para construir memórias e preparar o espírito para a data, uma tradição remonta ao século XIX e perdura: a vivência do calendário do advento.

A ferramenta consiste na contagem de dias até o Natal. O ritual pode ser construído por elementos e momentos mais simbólicos, como a preparação de cartas em que cada dia é aberta uma surpresa, que pode ser um chocolate, uma mensagem de reflexão ou uma brincadeira. Mas já foi também apropriada pelo mercado de consumo de bens, como acontece com a Benefit, marca de beleza estrangeira, que tradicionalmente lança no período um kit de produtos de pequenos itens maquiagem a serem desfrutados a cada dia de espera.

O advento, na tradição cristã, inicia quatro domingos antes do nascimento do menino Jesus, ou seja, em 27 de novembro neste ano. Porém, foi adaptado para a contagem dos 24 dias, iniciado em 1° de dezembro, conforme explica a professora da Escola Waldorf Micael Fortaleza, Isnara Brito.

“Os adultos, juntamente com as crianças cultivavam o hábito de acender uma vela cada dia do período do advento, num gesto de esperar com religiosidade, preparando a casa e o espírito com luz, para poder receber com dignidade o nascimento da criança na noite de Natal”, detalha.

Diferentes formas de esperar

A professora acrescenta ainda que, com o tempo, além de velas, outros elementos foram incluídos e assim surgiram diversas formas de calendário do advento.

Isnara Brito professora “Em formato de espiral, onde um anjo ou Maria, ou Maria e José caminham por estrelinhas, uma estrelinha por dia, até chegarem na noite de Natal com o menino Jesus. Há calendários com bolsinhas e cada dia a criança tira do bolso um presentinho ou uma tarefa de preparação para receber a criança sagrada na Noite Santa”.

Para a psicopedagoga e integrante do Núcleo Cearense de Estudos e Pesquisa sobre a Criança (Nucepec), Ticiana Santiago Sá, o advento traz um viés religioso, mas também cultural e social, “de chamar as crianças pra viver um momento de maior sensibilização pra questões sociais, de um período de transformação”.

Por isso, além de ser um momento especial para as crianças, ainda é possível ensinar e provocar algumas reflexões para elas.

‘Esperar com sentido’

“Não é uma brincadeira. É um ato de esperar com sentido. Mas pode e deve ser lúdico e criativo”, é assim que Isnara define a ferramenta quando aplica a atividade de produção do calendário com seus alunos.

“É possível ensinar uma espera com sentido, onde preparamos nossa alma para uma celebração. Ensinamos confiança e segurança, pois todo ano isso se repete e ficam lembranças de um tempo bom, de um mundo belo, de confraternização humana e santa”, acrescenta.

Além disso, a professora ressalta que a atividade tira um pouco do viés comercial que existe na data, focando na essência da celebração para não entrar no consumismo e entender o evento do nascimento como possibilidade de crescimento maior.

Por sua vez, Ticiana pondera o cuidado que as escolas, caso coloquem a atividade em prática, tenham para não focar somente sob a ótima de uma religião, proporcionando diversidade. “Faz sentido como uma experiência de humanização, de usar esse período de sensibilização para questões sociais”.

Como fazer em casa?

As famílias podem usar a criatividade para confeccionar seus próprios calendários e ter esses momentos especiais com as crianças. “Para cada semana, pode-se contar durante sete dias uma mesma história do tema natalino e que vai nutrindo a alma da criança com imagens ricas de significados”, orienta Isnara.

Ticiana Santiago psicopedagoga "O interessante é sempre trazer uma novidade pra criança, ter algo que você possa compartilhar com ela, um ritual simbólico, pode ser uma colagem, uma contação de história, uma música. Não é só a caixinha em si, o presente em si, é o ritual simbólico que está presente ali".

Árvore de Natal

Legenda: Rolos de papel higiênico podem ser usados para a produção Foto: Shutterstock

Uma sugestão é fazer o calendário com rolos de papel higiênico e papelão e uma cartolina. A ideia aqui é empilhar os rolos formando um triângulo, simulando uma árvore de Natal. Por trás, colar um papelão para fazer um fundo e colocar o que deseja em cada espaço.

Com a cartolina, recorte círculos do tamanho da abertura do rolo de papel e cole de modo a possibilitar a abertura pela criança todo dia. Finalize enumerando e enfeitando os rolinhos.

Cartinhas de Noel

Legenda: Envelopes na contagem podem ter mensagens de reflexão Foto: Shutterstock

Outra possibilidade é brincar com a cartinhas de Papai Noel e colocar mensagens de reflexão ou histórias sobre o nascimento menino Jesus em envelopes, ou ainda com ‘desafios’ solidários, como a doação de um alimento para quem precisa.

Faça um para cada dia e enumere os envelopes. Com um barbante, prenda as abas de cada um para deixá-los à mostra. Finalize com enfeites natalinos e peça ajuda da criança para desenhar por exemplo.

Casinhas natalinas

Legenda: Casinhas natalinas podem conter presentinhos para as crianças Foto: Shutterstock

Para quem quiser fazer algo mais incrementado, uma opção é montar casinhas de papel enfeitadas de acordo com o tema. Utilize cartolinas e papéis coloridos para a produção.

Dentro delas, é possível colocar chocolates, brinquedinhos pequenos ou outros objetos simbólicos. Use a criatividade!

Calendário de caixinhas

Legenda: Montagem do painel pode envolver as crianças na brincadeira Foto: Shutterstock

E, claro, não poderia faltar a opção mais tradicional: o calendário de caixinhas. Monte um painel com cartolina ou papelão e use caixinhas de fósforos vazias para representar cada dia.

Faça os enfeites e enumere as caixinhas, use as cores natalinas para incrementar. A criança também pode ser envolvida nesse processo aplicando glitter, desenhando ou colorindo as caixinhas.

Veja mais opções para se inspirar

Legenda: Calendário pode também ser feito com saquinhos rústicos Foto: Shutterstock

Legenda: Outra opção que pode ser feita com rolinhos de papel higiênico Foto: Shutterstock

Legenda: Caixinhas também podem ser feitas em formato de triângulo Foto: Shutterstock

Legenda: Caixinhas também pode ser feitas e entregues soltas Foto: Shutterstock