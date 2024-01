Caetano interrompe "férias radicais" e é anunciado como atração do Festival de Verão, em Salvador

O cantor Caetano Veloso resolveu interromper as "férias radicais" anunciadas em dezembro de 2023 para aceitar um convite irresistível: apresentar o show comemorativo de 50 anos do álbum 'Transa', lançado em 1972, em solo baiano.

A apresentação vai ocorrer no próximo dia 28 de janeiro como parte da programação do Festival de Verão, em Salvador. O anúncio foi feito neste sábado (20).

"É um presente para o povo baiano. Todo mundo cultua esse disco, 'Transa' é uma coisa fascinante. Fiz [esse show] no Rio, fiz em SP, e agora estou nas minhas férias radicais na Bahia, mas não resisti, aceitei o insistente convite de fazer o Festival da Bahia com 'Transa'", disse Caetano ao g1.

Essa será a terceira cidade a receber o show de comemoração de um dos álbuns mais emblemáticos de Caetano. Além de Salvador, a apresentação passou por São Paulo e Rio de Janeiro. Entre as presenças especiais, outras lendas da música brasileira como Jards Macalé.

Esse será o ano seguido em que Caetano participa do Festival de Verão. Em 2023, ele fez uma participação no show de Gilberto Gil. Os dois fizeram uma homenagem à amiga Gal Costa, falecida no final de 2022. Entre as músicas, 'Divino Maravilhoso', 'Odara' e 'Tieta'.

'Férias radicais'

Caetano anunciou "férias radicais" em dezembro de 2023. A pausa ocorreu logo após a turnê "Meu Coco", que foi encerrada na Bahia.

A decisão de descansar foi apontada como necessária pelo baiano. "Tenho 81 anos e venho de uma série de atividades super puxada", disse.

"Depois dos shows na Concha entrarei em período de férias radicais. Peço que não me convidem para atividades públicas, participações, conceder entrevistas ou emitir opiniões, gravar vídeos, escrever releases e outros textos ou qualquer outra atividade, sobretudo àqueles que sabem que mais me tocariam com seus chamados. Que tenhamos um feliz verão", completou o artista.