Bolão do Oscar 2023: vote nos seus favoritos à premiação

Mais um ano de Oscar, mais um ano de definir quais os favoritos à maior premiação do cinema mundial. A cerimônia, que chega a 95ª edição neste domingo (12), promete agraciar as melhores produções vistas no cinema e no streaming no último ano, mas você já conseguiu definir quais os seus preferidos?

Desde o anúncio feito pela Academia, responsável pelo prêmio desde a criação, as especulações sobre os queridinhos do público e da crítica ganharam as redes sociais. 'Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo', por exemplo, com direção de Daniel Kwan e Daniel Scheinert, figura na maioria das listas como o principal citado quando o assunto é 'Melhor Filme'.

Ao todo, 23 categorias escolhem os melhores em aspectos como direção, atuação, som, filmagem, efeitos visuais, etc. Assim como no ano anterior, dez deles disputam o principal prêmio da noite: o de Melhor Filme. São eles: 'Avatar: O Caminho da Água', 'Nada de Novo no Front', 'Os Banshees de Inisherin', 'Elvis', 'Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo', 'Os Fabelmans', 'Tár', 'Top Gun: Maverick', 'Triângulo da Tristeza' e 'Entre Mulheres'.

Pensando em animar essa espera pela disputa, reunimos cinco listas com alguns dos principais prêmios dessa edição. O intuito é escolher o seu favorito e aguardar pelo resultado, que será divulgado aqui no domingo (12). Preparado? Vote:

Melhor Filme

Segundo críticos, a categoria apresenta, este ano, uma variedade de filmes que disputam, de forma bastante direta, pelo posto de melhor produção do ano. O longa 'Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo' pode até ser citado como favorito, mas terá muitos obstáculos pela frente.

inter@

Melhor Atriz

Nesse caso, Michelle Yeoh, protagonista de 'Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo', também tem maior número de menções ao prêmio nas redes sociais. Entretanto, Cate Blanchett também já foi apontada como uma das favoritas por conta da atuação magistral em 'Tár'.

inter@

Melhor Ator

Dois nomes se destacam em meio aos bolões que circulam pela Internet: Brendan Fraser, por 'A Baleia', e Austin Butler, por 'Elvis'. O primeiro, inclusive, recebeu diversos elogios por conta da atuação no longa, enquanto o segundo tem feito campanha promissora de publicidade direcionada ao filme. Apostas?

inter@

Melhor Roteiro Original

As nove indicações de 'Os Banshees de Inisherin' indicavam, até então, uma certa preferência da Academia pelo filme roteirizado por Martin McDonaugh e, portanto, as especulações para que ele fosse o escolhido como Melhor Roteiro Original começaram a fazer sentido. Ainda assim, Triângulo da Tristeza também é citado como um dos fortes da categoria, assim como 'Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo'.

inter@

Melhor Direção

Os nomes que surgem nessa categoria não são novidade. Os longas, inclusive, estão em categorias importantes, como 'Melhor Filme', por exemplo. Até então, por conta das premiações anteriores, os Daniels surgem na arrancada como favoritos para receberem a estatueta nessa categoria. No entanto, Steven Spielberg, com 'Os Fabelmans', não passa despercebido.

inter@