Bibliotecas comunitárias de Fortaleza se articulam em campanha por manutenção dos espaços

Espalhadas pela periferia de Fortaleza, 12 bibliotecas comunitárias estão articuladas em uma campanha nas redes sociais, com um objetivo comum: a implementação de políticas públicas para manutenção desses espaços culturais de iniciativa popular.

Por meio do perfil no Instagram @bibliotecanazaria, representantes desses equipamentos reivindicam ações urgentes que deem conta de financiar as atividades e garantir a existência dos locais, muitos deles alugados ou funcionando nas casas dos coordenadores.

Leia mais Verso Fortaleza de leituras: bibliotecas comunitárias potencializam novas cartografias do saber na cidade

“Nos últimos anos, as bibliotecas têm ganhado destaque e nosso número vem aumentando, o que evidencia o desejo que muitas pessoas têm de políticas públicas relacionadas à leitura e a aceitação em relação às bibliotecas”, introduz Raphael Montag, 38 anos, um dos idealizadores da Biblioteca Viva, em atividade no Barroso há cinco anos.

Além dela, integram o movimento a Biblioteca Adianto, na Barra do Ceará; a Okupação, no Antônio Bezerra; a Livro Livre Curió, no Curió; a Filó, no Santa Filomena; a Cia. Bate Palmas, no Conjunto Palmeiras; a Papoco de Ideias, no Pici; a Quintal Cultural, no Bom Jardim; a Coisa de Preto, no José Walter; a Viva a Palavra, na Serrinha; a Midiateca, no Jangurussu; e a Periferia Que Lê, na Granja Lisboa.

Raphael Montag Idealizador da Biblioteca Viva, no Barroso Nossa demanda é que as bibliotecas sejam inseridas e financiadas pela cidade de Fortaleza. Estamos em um cenário de incertezas e fragilidade e temos muita relevância. Prestamos um serviço, nascemos espontaneamente e somos a evidência de que Fortaleza é uma cidade que anseia pelo direito à leitura”, reforça.

A campanha, segundo ele, se direciona a todos que acompanham e àqueles que ainda não conhecem o trabalho das bibliotecas, mas principalmente ao poder público.

“Nós pretendemos que os planejamentos orçamentários da cidade incluam esses espaços, como o PPA (Planejamento Plurianual)”, sinaliza o representante, explicando que já foram realizados alguns encontros com vereadores visando este propósito.

Desafios

Antes da pandemia, a Biblioteca Viva atendia cerca de 400 pessoas por mês, mas, segundo Raphael, alguns espaços registram números ainda maiores. Os visitantes são, na maioria, crianças e adolescentes.

“Nós também podemos dizer que uma parte de nosso público dos primeiros anos já são adultos, o que demonstra nossa relevância na formação de novos leitores”, observa.

Em média, os acervos desses equipamentos contam com 2 mil livros, com poucas diferenças para mais ou para menos.

Legenda: Curso de desenho realizado na Biblioteca Viva, pré-pandemia Foto: Arquivo Biblioteca Viva

“Já chegamos a emprestar em média mais de 600 livros por mês antes da pandemia. Hoje, é bem reduzido por conta das dificuldades impostas pelo coronavírus. Emprestamos algo em torno de 100 livros, mas já fazemos planos para retornar, pois algumas pessoas já estão tomando a primeira dose da vacina”, explica Raphael sobre a situação da Biblioteca Viva.

Oficinas de escrita, curso de astronomia, observação do céu com telescópio, curso de desenho e contação de histórias para crianças são algumas das atividades que o equipamento do Barroso realizava pré-pandemia.

Mensalmente, os investimentos do projeto giram em torno de R$ 1.700,00, mas, segundo Raphael, isso não representa ainda o que ele precisa de fato.

Raphael Montag Idealizador da Biblioteca Viva, no Barroso Os custos para manter um espaço como o nosso, para que ele possa atender o público de maneira mais satisfatória, pode chegar a algo em torno de R$ 5 mil. E isso pode variar de espaço a espaço”, analisa.

Parcerias

Enquanto a demanda não é atendida, os representantes se fortalecem em parcerias que já existem afetivamente há algum tempo. “Quando uma biblioteca nova nasce, geralmente se deve à influência ou à ajuda de outras. Nós também nos visitamos e nos ajudamos com frequência. Nosso público também é constituído de pessoas que visitam vários de nossos espaços, então essa articulação já é resultado de um longo processo”, enfatiza Raphael.

Legenda: Crianças e adolescentes são público cativo desses espaços culturais Foto: Reprodução/Instagram

Segundo ele, interessados em ajudar podem contribuir curtindo a página da campanha no Instagram @bibliotecanazaria e compartilhando-a com o maior número de pessoas possível. Além disso, as bibliotecas que ainda não assinaram a campanha podem entrar em contato pelo mesmo perfil na rede social.

Consultada sobre o número de bibliotecas comunitárias cadastradas na Capital, as ações da pasta para apoiar essas iniciativas antes e durante a pandemia e a análise da viabilidade da campanha em andamento, a assessoria da Secretaria de Cultura de Fortaleza (Secultfor) não respondeu aos questionamentos até o fechamento desta reportagem.