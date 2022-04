Bentô ovos viram o hit da Páscoa neste ano; veja onde comprar em Fortaleza

Sucesso absoluto desde que foram lançados, os bentô cakes seguem ditando moda em aniversários e outras datas importantes. O que talvez poucos saibam é que esses bolinhos na marmita, com frases e desenhos engraçados, inspiraram uma nova modalidade de ovos de Páscoa. Os bentô ovos devem ser a tendência da doceria pascal neste ano.

Em Fortaleza, diversas confeitarias já estão recebendo encomendas desses doces no mínimo irresistíveis – seja no sabor, seja no humor. Proprietária da JB Confeitaria Fina, Jamille Oliveira, 29, afirma que a popularização do produto fez ela enxergar uma grande oportunidade de apresentar algo novo para os clientes.

“Eles gostam bastante e, assim, as vendas melhoram também”, comemora a gastróloga. Até o domingo de Páscoa, cerca de 80 ovos, entre encomendas e pronta-entrega, devem ser produzidos por ela.

A empresária e psicóloga Roberta Costa, 45, segue o mesmo rastro. À frente da Farelo Confeitaria, logo percebeu que a tendência dos ovos com mensagens divertidas viria com tudo nessa época.

“Isso se mostrou verdade assim que divulgamos os produtos e logo vieram os pedidos”, diz. No momento, não consegue mensurar a expectativa de vendas, mas o item certamente será o principal artigo de vendas na loja até o dia 17 deste mês.

Heloise Araújo, 27, por sua vez, já tem uma estatística consolidada. Segundo ela, 40% do faturamento da Doce Receita Confeitaria – negócio mantido pela microempreendedora cearense – deve estar voltado aos bentô ovos. “Com certeza eles serão bastante procurados devido ao tom humorístico e à fácil personalização”, aposta.

Abaixo, você confere os principais detalhes desses hilários ovos comercializados por algumas confeitarias, todas localizadas na capital cearense. Agora é caprichar na frase e agilizar o presente.

Padaria Costa Mendes

Na tradicional Costa Mendes, os bentô ovos estão na categoria de Ovos Premium – com três modelos disponíveis de decoração. Os sabores são dos mais diversos: Belga ao leite, Meio amargo, Duo, Ninho com brownie, Brigadeiro crocante com bolo de cenoura, Brownie, Kinder Bueno e Ferrero Rocher.

Por sua vez, os tamanhos podem ser 350g e 500g. O primeiro custa R$74,99; já o segundo sai por R$94,99. Detalhe importante: todos os sabores dos ovos de colher produzidos pela padaria podem se transformar em bentô ovos – tanto os modelos tradicionais como os premiums.

Legenda: Os bentô ovos na Costa Mendes estão na categoria de Ovos Premium – com três modelos disponíveis de decoração Foto: Divulgação

Outro dado interessante: aqui, a tampinha do bentô ovo é feita de chocolate. Logo, além do recheio interno, é possível saborear também a casca dele. Diretora de Marketing da Costa Mendes, Manoella Costa afirma que os bentô cakes já são um sucesso na padaria; agora, a expectativa é de que os ovos nesse formato também superem as expectativas.

Serviço

Bentô Ovo na Padaria Costa Mendes

Para encomendas, dirigir-se a uma das três unidades da padaria: (Av. Barão de Studart - 777, Aldeota/ Rua Professor Costa Mendes - 609, Montese/ Rua Raul Cabral - 103, Vila União). É possível também pedir por delivery. Contato: (85) 3494.5050 (fone e WhatsApp)

Docinho Favorito

Esta é a primeira Páscoa da Docinho Favorito, logo o cardápio está reduzido. Nada que impeça o capricho no sabor e na diversão do bentô ovo. Ele tem 250g, a casca é de cobertura branca com flocos de arroz, e é recheado com brigadeiro de Delícia de Abacaxi, Geleia de Abacaxi Artesanal, Bolo amanteigado e Ganache de Chocolate meio amargo com Rum.

A tampa também é feita de cobertura branca, com a escrita da preferência do cliente. Para o complemento da decoração, há um coelhinho feito de pasta americana entrando no ovo. O valor é R$65. Conforme a confeiteira Thyeme Edwirges, responsável pela confeitaria, o maior diferencial do bentô ovo produzido por ela é a personalização.

“Estamos abertos no momento da encomenda a adaptar o ovo de colher conforme a solicitação do nosso cliente, e incentivamos a utilizar a criatividade para surpreender quem irá receber aquele ovo, tornando o presente ainda mais especial”, diz. A procura é alta. Em média, a loja já obteve 20% da produção total somente destinada aos bentô ovos, e a expectativa é triplicar as vendas.

Serviço

Bentô Ovo na Docinho Favorito

Encomendas por meio do perfil da Docinho Favorito, no instagram; ou pelo WhatsApp: (85) 99684 - 5438. Neste último são apresentados o cardápio e as informações.



JB Confeitaria Fina

Aqui, os bentô ovos são de tamanho único, de 250g. Cabe na marmitinha, com três opções de casca: ao leite, meio amargo e chocolate branco, além dos recheios tradicionais.

Uma vez sendo referência aos bentô cakes, os recheios levam bolo e camadas de brigadeiro ao leite, brigadeiro branco, beijinho e até mesmo bolo de cenoura com cobertura de chocolate – clássico da Páscoa. Logo, o cliente escolhe o sabor, a casca e o recheio do bolo, e a confeitaria monta e decora tudo.

Legenda: Os bentô ovos da JB Confeitaria cabem na marmitinha, com três opções de casca: ao leite, meio amargo e chocolate branco, além dos recheios tradicionais Foto: Divulgação

Também são totalmente personalizáveis. O maior diferencial é o creme utilizado para selar e decorar o ovo – uma receita clássica de merengue suíço e manteiga, que forma o ButterCream. No total, o valor do bentô ovo é de R$28.

Serviço

Bentô Ovo na JB Confeitaria Fina

Encomendas pelo perfil @jbconfeitariafina, no instagram – solicitar o menu de Páscoa para montar e personalizar o pedido. Contato: (85) 99777-9982

Farelo Confeitaria

Para facilitar a produção, a opção aqui também é única. O bentô ovo pesa em torno de 155g e custa R$25. Quanto ao recheio e sabor da casca (ao leite, meio amargo, branco ou mude), o cliente pode escolher dentre as opções disponibilizadas.

Uma das novidades é o recheio pink limonade, à base de limão e groselha. Uma delícia! Além disso, a Farelo Confeitaria prima pela personalização. É tudo feito à mão e com os melhores ingredientes.

Legenda: A Farelo Confeitaria prima pela personalização; é tudo feito à mão e com os melhores ingredientes Foto: Divulgação

O diferencial, assim, é oferecer uma experiência lúdica a partir dessas criações gastronômicas. O preparo artesanal faz com que os clientes elogiem a ideia, recomendando aos amigos e aderindo também.

Serviço

Bentô Ovo na Farelo Confeitaria

Contato pelo perfil @fareloconfeitaria, no instagram, ou pelo WhatsApp (85 98803-8863)

Doce Receita Confeitaria

Cada bentô ovo pesa cerca de 400g, ideal para até duas pessoas. Há também duas linhas de sabores: a Linha Clássica, com recheios de Brigadeiro, Ninho, Oreo, Kit Kat ou Beijinho, no valor de R$54,99; e a Linha Especial, com recheios de Ninho com Nutella, Ferrero Rocher ou Kinder Bueno, custando R$64,99.

Conforme a proprietária da loja, o principal diferencial é o sabor e a alta caracterização feita pelo cliente. A liberdade de escolha no processo é total. A confeitaria não possui tabela, logo o próprio cliente seleciona a frase para o bentô ovo.

Não há grande empecilho na comunicação com a empresa, estando em diversas plataformas – WhatsApp, Instagram, Facebook, OLX e afins. Basta a pessoa escolher o sabor de casca, recheio e frase desejada.

Serviço

Bentô Ovo na Doce Receita Confeitaria

Contato pelo perfil @doceereceita_, no instagram; pelo WhatsApp (85 99700-0973); ou pelo Facebook. Encomendas até o dia 14 de abril.

Arquiteta de Cake

São dois tamanhos disponíveis sob as mãos da confeiteira Michelle Nascimento: 250g e 350g. Os recheios mais pedidos são Ninho e Brigadeiro preto, mas há uma tabela na qual o cliente monta o bentô ovo como preferir, com a frase que desejar. O valor é a partir de R$58.

Legenda: Os recheios mais pedidos na Arquiteta de Cake são Ninho e Brigadeiro preto, mas há uma tabela na qual o cliente monta o bentô ovo como preferir Foto: Divulgação

“A procura tem sido grande por esse tipo de ovo, então espero produzir em média 250 a 300 bentô ovos – até porque temos uma equipe, mas a finalização sou eu que faço. É um trabalho bem artesanal e único”, explica Michelle.

Serviço

Bentô Ovo na Arquiteta de Cake

Encomendas pelo WhatsApp (85 98932-4029) ou pelo Ifood, agendando a data de entrega do pedido

