Bar Cultural Lions pode fechar devido a problemas financeiros e falta de público, diz gerente

Localizado ao lado do Museu do Ceará e trazendo diversão para o público LGBTQIAP+, o Bar Cultural Lions, na Praça dos Leões, está em risco de fechar definitivamente devido a problemas financeiros que enfrenta. Os problemas, segundo a equipe do bar, se acentuaram, após a confusão no entorno do bar durante o Pré-Carnaval de Fortaleza, em 2023. Em entrevista ao Diário do Nordeste, nesta terça-feira (25), o gerente do estabelecimento, Gerson Barbosa, contou a situação do bar.

"A gente tá numa situação critica. Tem duas semanas que o bar não rende o que é para render. Como o aluguel do espaço é muito caro, a cada duas semanas, separamos 860 reais. Nem separar os 860 reais na semana passada conseguimos. Corre sério risco de fechar. A gente pode até não fechar por pagar esse mês, vai acumular, acumula um ou dois, aí paga como? ", contou.

Legenda: Bar Cultural Lions enfrenta dificuldades financeiras e de falta de público Foto: Arquivo pessoal

Ainda conforme o Gerson, o bar vem passando por momentos de dificuldades desde que agentes da Guarda Municipal de Fortaleza, dispersaram a multidão, com tiros de bala de borracha, durante as festividades de Pré-Carnaval em Fortaleza.

"Muita gente parou de andar no local. A gente nunca teve um aparato, uma parceria com o poder público. Até tem Guarda [na praça], mas fica muito longe e é até difícil para cobrir a praça toda", relatou.

Para o DJ Adrian Brasil, um dos artistas frequentes do local, o encerramento das atividades da Lions indica uma desatenção ao entorno do local. "O possível fechamento da Lions representa o abandono do Centro de Fortaleza e das áreas públicas de Fortaleza no geral. O abandono total. A Lions resistiu por anos, resistiu até uma pandemia de dois anos. E agora não tá conseguindo mais sobreviver, pagar as contas", reflete.

Reformulação do bar

Após os acontecimentos do pré-carnaval, o bar tentou reestruturações e, no início de setembro, o estabelecimento passou a realizar festas no espaço interno e cercando parte com o auxílio de gradis, autorizados pela Prefeitura de Fortaleza. A reformulação é uma forma de garantir segurança aos clientes.

"A gente tá utilizando grades ao redor do bar, está mais seguro para as pessoas, não é todo mundo que entra, a gente cobra couvert. A gente transformou o bar em boate, a gente tá fazendo as coisas com mais segurança para todo mundo", pontuou Gerson.

Gerson ainda contou que com a mudança de formato do bar, houve, no início, um retorno do bar, contudo, tudo "voltou a estaca zero".

'A gente tá resistindo'

Trabalhando há 13 anos na Lions, conforme chamada por frequentadores, Gerson descreve, que mesmo com as adversidades já enfrentadas pelo bar, eles conseguiram reagir. "A gente está sendo resistência, tudo conspirando contra, bar fechando, pandemia. Chegou o auge nos forrós adaptados [nas quintas-feira], lotação do carnaval e aí fomos caindo", recordou.

Durante a pandemia de Covid-19, o comércio mantido paraibanos Dona Fátima, Eufrásio e o filho David, quase fechou. Naquela época, no primeiro evento pós-pandemia, compareceram 19 pessoas, destas, seis acompanhavam os músicos.

O gerente descreve que a manutenção do bar não é apenas pelo dinheiro e pelo sustento das famílias que ali trabalham. A gente precisa manter as contas em dia e manter os meninos recebendo. O bar só funciona com os funcionários", todos os trabalhadores do local não possuem outra fonte de renda.

O brilho no olhar das pessoas se divertindo durante o final de semana, diz Gerson, é o que dá motivação a ele e à equipe a continuar. "A gente vive ali. E amo fazer festa, amo ver milhares de pessoas curtindo, dançando. É pelo trabalho, mas eu particularmente gosto. A gente não vai desistir, a gente vai lutar", afirmou.

A possibilidade de realizar alguma forma alternativa de captação de recurso é uma possibilidade, contudo, a equipe preza por um retorno da Lions de volta às graças do público. "Já pensamos em rifa, bingo, sorteio de consumação no bar. Temos conversado para ver o que pode fazer, mas ainda sim não está adiantando", descreveu.

Agenda da semana na Lions

A equipe do bar espera que eles possam retornar a normalidade neste fim de semana, com a festa Oinga Boinga e Voyage que ocorrem nesta sexta-feira (27) e sábado (28).

Os ingressos podem ser comprados antecipadamente, pelo Sympla. Ambas as festas serão realizadas na parte interna do bar, com acesso ao segundo andar do local. Quem comprar o ingresso antecipado também irá ganhar uma dose bebida alcoólica.

Praça dos Leões

Batizada pelos cearenses como Praça dos Leões, o local tem no entorno a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, a Academia Cearense de Letras e o Museu do Ceará. O nome é referência às três esculturas, dois leões e um tigre que adornam o lugar. Duas delas são obras do francês Henri Alfred Jacquemart (1828-1896).

No chão ainda é possível perceber avistar os trilhos do antigo bonde. No ponto do Bar Cultural Lions já funcionou o Fortaleza Bar, entre as décadas de 1930 e 1990.