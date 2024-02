Baile à fantasia marca abertura do Carnaval 2024 no Theatro José de Alencar

O Theatro José de Alencar celebrou o início do Carnaval de 2024 com a 6ª edição do “Baile à Fantasia do Zé”, na noite desta sexta-feira (9). A festa gratuita recebeu um público com fantasias e máscaras no jardim do espaço cultural, que tem capacidade para até 1.200 pessoas.

A abertura do evento ficou por conta da banda Pimenta Malagueta. Logo na sequência houve um concurso de fantasias, que premiou os três melhores figurinos. O baile continuou com o show do “Bloco Pra Quem Gosta é Bom”.

CONFIRA FOTOS DO “BAILE À FANTASIA DO ZÉ”

Legenda: “Baile à Fantasia do Zé" do Carnaval 2024 Foto: Kid Júnior

