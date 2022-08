BaianaSystem lança clipe gravado em Fortaleza e reúne vários nomes da periferia cearense

Um passageiro de ônibus experimenta um psicotrópico durante a viagem. Em transe, ele se une a um grupo de revolucionários, dispostos a romper fronteiras e destruir um dos ícones da segregação.

Esta é história de "Catraca", clipe do grupo BaianaSystem lançado nesta sexta-feira (12), no canal do YouTube. Gravada em Fortaleza, a produção tem co-direção dos realizadores Léo Suricate, Renata Monte e Mumutante, e reúne vários nomes da periferia da cidade.

Repleto de dança e humor cearense, traz como elementos uma bandeira do Brasil preta, palhaços, mascarados incendiários, muito fogo, uma sucata de ônibus, entre outras diversas simbologias. Maurício Batuta, Blecaute, Fluxo Marginal, Larissa Ribeiro, Princesinhas do Passinho, Jamaicano e Helen de Sá, além da direção de fotografia de Murilo da Paz, integram o clipe.

A iniciativa da parceria partiu de Léo, co-criador da Vetinflix, ainda no ano passado. Parte do clipe foi gravada em uma garagem de ônibus, em meio às carcaças dos veículos, outra parte filmada no conjunto habitacional José Euclides, no bairro Jangurussu, com o auxílio e os olhares curiosos dos moradores do local, especialmente das crianças da comunidade.

Afrofuturismo

Por trás das câmeras, Luana Caiubi e Rafael Neves assinam a produção geral. O artista visual e designer Zé Filho desenvolveu a pesquisa, figurino e identidade. Os registros de todo o processo foram documentados pelos fotógrafos Jeny Sousa, Lucas Calisto, Tainá Cavalcante e os filmmakers Uirá Dantas e Felipe Pinto. Trabalho autoral e coletivo.

Grande parte da equipe teve sua estreia neste projeto. Foram cerca de 40 pessoas envolvidas no set. Um destaque especial vai para as máscaras do clipe, com forte influência do afrofuturismo. Feitas a partir de materiais recicláveis, como relógios, placas de computador e fitas de rádio, as “cabeças” foram criadas e produzidas pela figurinista cearense Cris Rodrigues.

Legenda: Grande parte da equipe teve sua estreia neste projeto; foram cerca de 40 pessoas envolvidas no set Foto: Tainá Cavalcante

A música "Catraca" faz parte do disco OXEAXEEXU, resultado de uma experiência realizada em 2020, dividida em três atos - Navio Pirata, Recital Instrumental e América do Sol - e que agora forma um álbum de 21 faixas.

Essa não é a primeira parceria entre o BaianaSystem e a Vetinflix. Em 2020, Léo protagonizou o clipe de "Cabeça de Papel", do remix com Tropkillaz, em conjunto com a página de humor Suricate Seboso e o selo Máquina de Louco.