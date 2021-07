Autor de caricaturas de Fagner, Belchior e Elis Regina ganha mostra virtual no Cineteatro São Luiz

Desde muito cedo, Valber Benevides despertou interesse em observar a figura humana. Cearense de Itapipoca, ele transferiu a curiosidade para um exercício prático: o esboço de caricaturas. E foi aí que nasceu um multiartista, cujo traço hoje é reconhecido nas paredes de diferentes estabelecimentos culturais de Fortaleza.

Autor do histórico painel do Cais Bar, obra que retrata nomes conhecidos da música brasileira, como Elis Regina, Belchior, Fagner e Lauro Maia, ele abre nesta terça-feira (20), a partir das 18h, a exposição virtual “Valter Benevides - O artista por trás das caricaturas”. Um bate-papo será transmitido em seguida, às 18h30, no canal do YouTube do Cineteatro São Luiz.

“Esta mostra expõe trabalhos representativos da minha trajetória de artista visual. São desenhos, caricaturas, pinturas e esculturas”, adianta sobre as 30 obras selecionadas.

Legenda: Músicos nacionais e internacionais estão retratados nas caricaturas de Valber Foto: Guilherme Silva

Entre os assuntos com os quais Valber costuma trabalhar, destaque para a representação de artistas da MPB. “A música é muito forte em minha produção, ela está presente na temática dos meus trabalhos. Costumo pintar ouvindo uma boa música”, conta.

Na época que foi convidado para ilustrar o Cais Bar, em 1988, essa relação falou alto. Desde então, o painel já passou por várias restaurações e hoje se encontra no Centro Cultural Belchior. “Fala-se até em tombamento, seria um luxo!”, comemora.

Legenda: O painel do Cais Bar não está na mostra, mas encontra-se hoje no Centro Cultural Belchior

Além desse painel, Valber enumera ainda outros de destaque espalhados por aí, tais como o da Seara da Ciência, no campus do Pici da Universidade Federal do Ceará (UFC), com duas grandes telas, onde estão representados os grandes cientistas da humanidade.

“Tem outro na Fiec, Sinduscom, Ilhote Sul em Macaé-RJ, Livraria Arte e Ciência, e o mais recente ‘A Grande Ceia na Via Láctea’, adquirido por um grande colecionador Chinês residente na França”, diz.

Bate-papo

A história dessas e de outras obras serão contadas em um bate-papo de Valber com o artista visual Carlus Campus e o jornalista Flávio Paiva. Quem faz a mediação é o também jornalista Nelson Augusto.

A conversa abordará as diversas formas que tomou o trabalho do cearense ao longo de sua carreira, os encontros entre os participantes da live com o artista e antigas histórias dos momentos em que trabalharam juntos.

Legenda: Trabalhos de pintura estarão disponíveis na mostra Foto: Guilherme Silva

Flávio Paiva e o Nelson Augusto contribuíram para esta exposição com textos em que rememoram encontros e parcerias com Valber, além de exporem a admiração por sua obra. Ambos já trabalharam com o artista: Paiva teve livros ilustrados por ele e Nelson o escolheu para criar o seu Prêmio Nelsons da Música Cearense.

Legenda: Tom Jobim por Valber Benevides Foto: Guilherme Silva

Ao final, o caricaturista estará disponível para responder perguntas e comentários dos espectadores nos comentários da plataforma YouTube.

Legenda: Valber Benevides mora em Fortaleza há mais de 60 anos Foto: Arquivo pessoal

“A pandemia me despertou uma possibilidade diferente de criar, consequentemente uma maior produção. Tornei a minha casa um ateliê de trabalho”, aponta o artista sobre outra pauta de discussão logo mais.

Serviço

Dia 20/7 (terça-feira)

Às 18h [Exposição] “Valber Benevides - O artista por trás das caricaturas”

➜ Onde: Site do Cineteatro São Luiz

Às 18h30 [Live de Lançamento] “Valber Benevides - O artista por trás das caricaturas”, bate-papo com Valber Benevides, Carlus Campus e Flávio Paiva | Mediação de Nelson Augusto

➜ Onde: no canal do YouTube do Cineteatro São Luiz

Duração: 60 minutos