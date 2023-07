Atriz cearense Tabatha Almeida estreia no primeiro musical original do Globoplay

Em um cenário de mágica e dança, a série ‘Vicky e a Musa’, primeiro musical original do Globoplay, estreia neste 19 de julho com a primeira leva de 13 episódios. A segunda parte, também com 13 capítulos, será lançada no final do ano. Uma das protagonistas da produção, Luara, é vivida pela atriz cearense Tabatha Almeida, de 20 anos, que se lançou nacionalmente na primeira edição do The Voice Kids.

Com autoria de Rosane Svartman, sob a direção artística de Marcus Figueiredo e de gênero de José Luis Villamarim, a série musical foca no público infantojuvenil para abordar o poder revolucionário da arte, por meio de cenas lúdicas e com grandes nomes no elenco, como Cecília Chancez, João Guilherme, Jean Paulo Campos e Malu Rodrigues.

Na trama, Vicky (Cecília Chancez) e Luara são melhores amigas. Porém, após Luara perder a mãe, ela se isola e passa a ignorar Vicky. Chateada, Vicky desabafa na praça do bairro e tem o pedido atendido pela musa da música, Euterpe (Bel Lima).

“A minha personagem é uma garota muito sonhadora, determinada, tem uma opinião muito forte. Acontece um trauma que foi a morte da mãe e ela se afasta completamente de tudo o que ela acreditava. Ela amava dançar, mas se afasta, fica brigada da melhor amiga”, conta Tabatha em entrevista ao Diário do Nordeste.

Com referências ao universo da mitologia grega, a série resgata a magia e traz Musa, filha de Zeus, e seu irmão Dionísio, deus do Teatro, ao bairro Canto Belo para reabrir o teatro local. Além de canções originais, a obra traz o elenco cantando títulos conhecidos da música brasileira.

Legenda: Euterpe (Bel Lima) e seu irmão Dionísio, o Deus do Teatro (Túlio Starling) Foto: Globo / Estevam Avellar

Primeiro trabalho no audiovisual

Tabatha relata que os testes para a série iniciaram em 2021 e duraram o ano inteiro. Somente em dezembro ela soube que o papel era dela e, em 2022, aconteceram as gravações. “Um amigo me indicou pra produtora, que buscava uma atriz mais nova que cantava. Isso aconteceu no início do ano e, depois, foram seis testes. Foi uma loucura”.

Veterana em espetáculos teatrais musicais, ‘Vicky e a Musa’ marca a estreia de Tabatha no audiovisual. A atriz afirma estar “muito feliz com a experiência, especialmente por ser uma série infantojuvenil e o primeiro musical do Globoplay”.

“É uma personagem que tem muitas camadas então foi muito legal de fazer. Foi um desafio porque ela é bem diferente de mim, explosiva, mais esquentada, é uma adolescente de 16 anos", destaca.

Legenda: Cecília Chancez e Tabatha Almeida vivem melhores amigas na trama Foto: Globo / Estevam Avellar

Além da exibição no Globoplay, o projeto ganhou uma versão para o Gloob, com cenas exclusivas para cada uma delas e com públicos-alvo diferentes. Na trama do Globoplay, se destacam os dilemas da adolescência, além do amadurecimento dos jovens adultos. Já no Gloob, a trama traz cenas exclusivas focada no núcleo infantil, trazendo o lado lúdico, musical, colorido e inspirador.

Carreira artística

Impulsionada pelo pai que é músico pernambucano, Tabatha iniciou na carreira artística como cantora ainda na infância. Em 2016, a cearense participou da primeira edição do The Voice Kids, mas representando Recife (PE), onde morou durante a adolescência.

Tabatha Almeida atriz “Foi meu primeiro contato com televisão, com esse universo. Nessa época, eu fazia aula de dança e, na escola, a gente tinha apresentações no final do ano e geralmente eram musicais, juntava dança, canto e atuação e foi aí que descobri que o que gosto de fazer, me despertou uma vontade de atuar. Tinha uns 14 ou 15 anos e descobri uma paixão nova”.

Em 2019, Tabatha foi ao Rio de Janeiro para fazer um curso de três meses de uma produtora de musicais. Lá, conheceu os diretores que a convidaram para estrelar profissionalmente “O Despertar da Primavera” e, desde então, fez da Cidade Maravilhosa morada.

Apesar de não morar em Fortaleza há muitos anos, ela conta sempre vir passar férias, já que a família da mãe mora aqui.

Embora planeje focar seu trabalho também no audiovisual, os palcos não deixam de fazer parte do repertório da atriz. Atualmente, ela está em cartaz no musical “Mamma Mia”, no Rio de Janeiro. E em outubro, estreia em “Beetlejuice” que conta com Eduardo Sterblitch no elenco.

