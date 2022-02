Assim como o 'Golpista do Tinder', conheça outras obras que abordam o tema do vigarista

Produções recentes da Netflix, o documentário "Golpista do Tinder" e a série “Inventando Anna” recolocam o vigarista no centro do debate. As histórias de “Simon Leviev” e Anna Sorokin se somam a uma farta lista de obras que retratam trapaceiros profissionais.

Casos verídicos de pilantragem também inspiraram o terreno cinematográfico, a exemplos de “Prenda-me Se For Capaz” (2002) e “Vips” (2010). No primeiro, Steven Spielberg e Leonardo Dicaprio recriam as desventuras de um jovem falsário nos EUA dos anos 1950.

Baseado no livro “VIPs – Histórias Reais de um Mentiroso”, o longa brasileiro traz Wagner Moura no papel do golpista. Em cena, as proezas de um cidadão que conseguiu até se passar por herdeiro de uma grande companhia aérea. Comparando os dois filmes temos a constatação básica. O assunto falcatrua independe da nacionalidade.

Em março, pela mesma Netflix, o assalto ao Banco Central de Fortaleza ganhará série documental. Enquanto a produção aguarda a estreia, elaboramos uma lista com as estrelas do 171 que seguem no imaginário do entretenimento. Seja na ficção ou em casos reais, um dia a casa cai.

O Golpista do Ano (2010)



Jim Carrey interpreta Steven Russell. Baseado em um personagem real, o filme mostra como essa figura passa a realizar diversas trapaças e fraudes, de forma a manter seu alto padrão de vida.

"Fake Art: Uma História Real" (2020) O documentário retrata um verdadeiro escândalo, considerado o maior golpe que o mercado de arte dos EUA já enfrentou. A história começa quando uma mulher entra numa famosa galeria trazendo obras desconhecidas de mestres da pintura. Disponível aqui

O Lobo de Wall Street (2013)

Destaque na recente filmografia de Martin Scorsese, conhecemos a história real de Jordan Belfort, um audacioso corretor de Wall Street. Com o bolso cheio e uma vida regada a festas, drogas e ganância, ele acaba chamando atenção do FBI.

"Vai trabalhar, Vagabundo!" (1973)

Hugo Carvana (1937-2014) dirige e interpreta o malandro Dino. Após deixar a prisão, o malaca volta ao cenário com a ideia de retomar os pequenos trambiques e garantir o pique da vadiagem. Com muita lábia, ele elabora um golpe que promete sacudir a malandragem carioca.

"Fyre Festival: Fiasco no Caribe" (2019)



O Fyre Festival prometia ser uma experiência musical de luxo numa ilha exclusiva. O que era ser um evento exclusivo para milionários ganhou contornos dramáticos.

Golpe de Mestre (1973) Após o assassinato de um amigo em comum, o aspirante a vigarista Johnny Hooker (Robert Redford) se une a Henry Gondorff (Paul Newman) para se vingar do responsável pelo crime. Disponível aqui

"Trapaça" (2013)

Um verdadeiro jogo de gato e rato entre polícia e golpistas profissionais. Conhecemos o brilhante vigarista Irving Rosenfeld (Christian Bale) e sua igualmente astuta parceira Sydney Prosser (Amy Adams). Ambos são forçados a trabalhar para o agente do FBI Richie DiMaso (Bradley Cooper).

"Nove Rainhas" (2000)

Produção argentina, a obra segue a história de duas figuras acostumadas a aplicar pequenos golpes. Inesperadamente, a dupla se envolve em um negócio bem mais arriscado do que estão acostumados. Disponível aqui

