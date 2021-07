Artista plástico de Iguatu, no Interior do Ceará, é selecionado para expor obras na Suíça

O maior sonho de Pedro Bismarck de Albuquerque Filho, 55, é ser reconhecido pelo trabalho artístico que realiza há 41 anos. Não apenas: na conta das possibilidades, é igualmente importante poder compartilhar o ofício com cada vez mais pessoas, para que essa troca germine um olhar promotor do bem.

Com a recente conquista do artista plástico cearense, natural de Iguatu, aquilo que ainda reside no campo dos desejos brevemente se tornará realidade: Bismarck – como é mais conhecido – foi selecionado para expor algumas de suas obras no evento “Salon d’art Contemporain - MAG (Montreaux Art Gallery)”, na Suíça. As criações serão apresentadas ao público entre os dias 10 e 14 de novembro deste ano.

Ao Verso, o artista conta que o convite para a exposição das pinturas em solo europeu se deu por meio das redes sociais. “Pelo Instagram, fui procurado pela sra. Ro Agria, uma das curadoras de arte da Galeria RM & LA Art Curators. Ela me sinalizou um convite feito após um processo de seleção de artistas do Brasil com um perfil adequado para que pudesse participar, através de sua galeria, do evento em questão”, detalha.

O MAG reúne há 17 anos, durante cinco dias consecutivos, uma seleção de galerias e artes da Suíça e de todo o mundo, expondo o que há de melhor na seara contemporânea. É um projeto, portanto, amplamente conhecido na Europa, contando com parcerias exclusivas capazes de alcançar um público especializado, ávido em descobrir novidades.

“Será um espaço com três obras expostas. Esses trabalhos representam um pouco das sensações vivenciadas por meio de formas e cores, bem como a liberdade de expressão livre do estilo abstrato”, contextualiza Bismarck.

Legenda: No total, três obras de Pedro Bismarck serão expostas em evento realizado no país europeu Foto: Benita Rodrigues

Festejada surpresa

O reconhecimento internacional, além de ser encarado como uma grata surpresa pelo cearense, representa uma quebra de paradigmas. A conquista alimenta nele a percepção de que suas obras podem contribuir culturalmente em outros locais, valorizadas por pessoas que gostam e sabem o quanto a arte é encantadora.

“Fora que dividir o ‘palco’ com outros grandes artistas é uma honra tamanha para mim”, sublinha Bismarck, cujo ingresso no universo pictórico aconteceu quando ele tinha apenas 14 anos. À época, pincelando as primeiras telas, sedimentou no peito a vontade de ir além através de um conhecimento tão técnico quanto intuitivo.

Legenda: "Dividir o ‘palco’ com outros grandes artistas é uma honra tamanha para mim", afirma Bismarck Foto: Benita Rodrigues

Desde aquele momento, o filho de Iguatu participou de vários cursos e recebeu incentivo de outros artistas plásticos, como Zezé Macêdo e Maciej Antoni Babinski. Igualmente ensinou Artes Plásticas na cidade de João Pessoa, capital paraibana.

Admirador das obras de Wassily Kandinsky (1866-1944) e Jacksson Pollock (1912-1956), Bismarck se define como um artista abstrato, primando pelo uso de cores vibrantes com grandes contrastes.

Pedro Bismarck Artista plástico “O Abstracionismo, ou arte abstrata, é um estilo artístico moderno das artes visuais que prioriza as formas abstratas em detrimento das figuras que representam algo da nossa própria realidade”.

Quando questionado sobre o modo como observa a seara de investimento e desenvolvimento da pintura hoje no Ceará, ele é enfático: “Eu, particularmente, considero que ainda precisamos avançar com mais oportunidades para a arte no Estado”.

Nada que esmoreça o antigo sonho, cultivado no íntimo, de quebrar barreiras. As três obras assinadas por Bismarck, além de ficarem expostas na galeria suíça, serão abertas para comercialização. Cada criação pode ser visualizada no site da Galeria Lu Monin ou no perfil do artista no Instagram.

Serviço

Obras do artista plástico cearense Pedro Bismarck

Disponíveis para visualização no site da Galeria Lu Monin ou no perfil do artista plástico no Instagram

Você tem interesse em receber mais conteúdo de entretenimento?