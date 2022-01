Artesão Mestre Muniz morre, em Cascavel, aos 76 anos

Faleceu, na noite dessa sexta-feira (14), em Cascavel (Região Metropolitana de Fortaleza), o artesão Francisco Muniz de Sousa, aos 76 anos. O criador da técnica de modelagem em barro e cerâmica foi vítima de uma insuficiência cardíaca. O sepultamento dele ocorre às 16h deste sábado (15), no cemitério São José.

Mestre Muniz, como era conhecido em Cascavel, passou mal em casa, no Sítio Boa Fé, no início da noite, e chegou a ser socorrido a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas o médico informou que ele já havia entrado em óbito na própria residência ou a caminho do equipamento de saúde.

A informação foi confirmada pelo genro do artesão, Otávio Dantas. Segundo ele, mestre Muniz "estava bem e conversando" momentos antes de falecer.

Legenda: 'Seu Muniz' faleceu nessa sexta-feira (14) Foto: Arquivo pessoal

Atualmente, disse o parente, mestre Muniz estava na fase final de um trabalho com peças artesanais que seriam expostas no shopping Iguatemi, em Fortaleza, no próximo dia 26 de janeiro.

"O seu Muniz continuava trabalhando normalmente. Ele foi um guerreiro dentro do artesanato. Criou a renda de bilro desenhada nas peças e passou isso para várias pessoas na comunidade e para as filhas", ressalta o genro.

Legenda: Peça produzida pelas mãos de Mestre Muniz Foto: Arquivo pessoal

Nota de pesar

A Central de Artesanato do Ceará (Ceart) lamentou, em nota, a morte do artesão e destacou o legado dele para a família, o artesanato e a cultura local.

"‘Seu Muniz’ imprimiu identidade nas peças que produzia com a aplicação de renda, conquistando admiração e respeito no Brasil e internacionalmente".