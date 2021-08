ABBA fará retorno 39 anos após término, diz jornal britânico

Os fãs do grupo ABBA podem aguardar novidades do quarteto nesta mês. Eles anunciaram que farão um retorno especial com novas músicas e um show com uso de holograma. Segundo o jornal The Sun, Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Agnetha Fältskog e Anni-Frid Lyngstad se preparam para lançar uma turnê chamada "Abba Voyage - featuring Abba-Tars".

É a primeira vez que o grupo sueco se reúne depois de 39 anos do fim do grupo. “O Abba está finalmente preparando o seu retorno e planeja lançar sua primeira música nova em 39 anos na próxima sexta-feira - isso é grande!”, revelou uma fonte disse ao jornal.

Veja "Dancing Queen":

O quarteto alcançou a casa dos 70 anos de vida. Björn, 76, Benny, 74, Agnetha, 71, e Anni-Frid, 75, se uniram a Simon Fuller para dar vida ao projeto.

Cinema e teatro

Diversos musicais no cinema, no teatro e na TV carregam composições do grupo sueco em 2021. O grupo ABBA ganhou o mundo após vencer o "Eurovision Song Contest" em 1974 com Waterloo.



Eles venderam mais de 500 milhões de discos. A música "Mama Mia!", por exemplo, inspirou a produção de um filme e ganhou adaptação cinematográfica de 2008 com mais de £600 milhões arrecados em bilheteria.