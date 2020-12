"A Meia Voz" ganha o prêmio de melhor longa-metragem do 30º Cine Ceará

A 30ª edição do Festival Cine Ceará foi encerrada na noite desta sexta (11), no Cineteatro São Luiz, com o anúncio dos vencedores das mostras competitivas. "A Meia Voz", das cineastas cubanas Patricia Pérez e Heidi Hassan, levou o principal prêmio do festival, o de melhor longa-metragem da mostra competitiva ibero-americana. "Não te amo mais", de Yasmin Gomes, foi escolhido como melhor curta-metragem brasileiro. E o cineasta Théo Curt levou a premiação como melhor diretor de longas, por "Branco no Branco".

"A Meia Voz" ainda ganhou o prêmio de melhor montagem, com Heidi Hassan. E "Branco no Branco" colecionou o maior número de premiações (4 no total), levando o troféu Mucuripe nas categorias de trilha sonora original (Jonay Armas), melhor som (Carlos García) e direção de arte (Amparo Baeza). O prêmio de melhor atriz foi para Amanda Minujín por “As Boas Intenções”, de Ana García Blaya, e o de melhor ator foi para Roney Villela por “A Morte Habita à Noite”, do cineasta Eduardo Morotó.

Diego Freitas levou o prêmio de melhor direção em curta-metragem, com "A Volta para Casa". E os filmes "Cabeça de Nêgo" (Deo Cardoso) e "Noite de Seresta" (Sávio Fernandes e Muniz Filho) venceram a premiação de melhor longa e curta-metragem, respectivamente, da Mostra Olhar do Ceará - dedicada à produção cinematográfica cearense.

Solenidade

Durante a solenidade de encerramento, o Cine Ceará homenageou o ator baiano Lázaro Ramos. Ele participou da cerimônia por meio de um depoimento gravado em casa.

Também diretor de cinema, ele foi lembrado, pela homenagem, como um dos premiados da edição de 2005 do festival. Lázaro, na ocasião, levou o prêmio de melhor ator coadjuvante com a atuação no longa "Quanto vale ou é por quilo?" (Sérgio Bianchi). Emocionado no vídeo, o ator cumprimentou a plateia do festival e falou do significado da homenagem.

"Família querida. Essa família que estão nas telas, nos bastidores. E principalmente na plateia dos cinemas. Lembrei que eu fazia teatro e fui me apresentar aí no Ceará. Numa folga, eu fui para o cinema, assistir um filme. Ou seja, meu lugar também é na plateia, o cinema é por onde me transporto para outros mundos, aprendo, me emociono, me divirto. Vou juntar tudo isso num grande 'muito obrigado'. Pelo Cine Ceará completar 30 anos e permanecer", agradeceu Lázaro Ramos.

Confira a lista completa das premiações:

Longa-metragem (Mostra Ibero Americana)

Melhor Filme

“A Meia Voz”, de Patricia Pérez e Heidi Hassan

Melhor Direção

Théo Court, por “Branco no Branco”

Melhor Atriz

Amanda Minujín, por “As Boas Intenções”

Melhor Ator

Roney Villela, por “A Morte Habita à Noite”

Melhor Roteiro

Anabel Rodríguez Ríos e Sepp Brudermann, por “Era Uma Vez na Venezuela”

Melhor Fotografia

John Márquez, por “Era Uma Vez na Venezuela”

Melhor Montagem

Heidi Hassan, Patricia Pérez e Diana Toucedo, por “A Meia Voz”

Melhor Trilha Sonora Original

Jonay Armas, por “Branco no Branco”

Melhor Som

Carlos García, por “Branco no Branco”

Melhor Direção de Arte

Amparo Baeza, por “Branco no Branco”

Curta-metragem (Mostra Brasileirra)

Melhor Filme

“Não Te Amo Mais”, de Yasmin Gomes

Melhor Direção

“A Volta para Casa”, de Diego Freitas

Melhor Roteiro

“A Beleza de Rose”, de Natal Portela

Prêmio Aquisição Canal Brasil

“5 Estrelas”, de Fernando Sanches

Troféu Samburá Melhor Curta-metragem

“O Barco e o Rio”, de Bernardo Ale Abinader

Troféu Samburá Melhor Diretor

Natal Portela, por “A Beleza de Rose”

Mostra Olhar do Ceará

Melhor Longa-metragem

“Cabeça de Nêgo”, de Deo Cardoso

Melhor Curta-metragem

“Noite de Seresta”, de Sávio Fernandes e Muniz Filho

Prêmio Unifor de Audiovisual

“Noite de Seresta”, de Sávio Fernandes e Muniz Filho

Prêmio Olhar Universitário de Melhor Curta-metragem

“Terceiro Dia”, de Jéssica Queiroz

Prêmio Enel de Sustentabilidade

“Rio de Vozes”, de Andrea Santana e Jean-Pierre Duret

Prêmio da Crítica

Melhor Longa-metragem

“Era Uma Vez na Venezuela”, de Anabel Rodríguez

Melhor Curta-metragem

“O Barco e o Rio”, de Bernardo Ale Abinader

Mostra Hábitos

Prêmio Cagece Mostra Hábitos

“Trajetória”, de José Walter Brilhante Júnior