Zeca Pagodinho doa terreno de 8 mil m² para horta comunitária de projeto contra fome em Xerém, no RJ

O cantor Zeca Pagodinho doou um terreno de oito mil metros quadrados em Xerém, no Rio de Janeiro, para a criação de uma horta comunitária. A iniciativa faz parte do projeto Guardiões da Mata e visa o combate à fome na região por meio da produção de hortaliças, frutas e legumes. As informações são do jornal O Globo.

Na propriedade cedida pelo sambista, já foram plantadas mais de 11 mil mudas de hortaliças e 50 espécies de árvores frutíferas, o que inclui maracujá, abóbora, beterraba, brócolis e manga, por exemplo. Inicialmente, dez famílias em situação de vulnerabilidade social serão assistidas, mas a ideia é aumentar o alcance do projeto e produzir cerca de 40 toneladas de alimentos por ano.

O Instituto Zeca Pagodinho (IZP) é o responsável pela formação dos agricultores que atuarão na chamada ‘Horta Urbana Xerém I’. O intuito é que os trabalhadores também sejam preparados para desenvolver suas próprias lavouras, multiplicando as ações contra a insegurança alimentar no distrito do município fluminense de Duque de Caxias.

“Quando chegamos (a Xerém), era tudo barro. Tinha bem poucas famílias. Muitas vezes vi as pessoas passando necessidade. Quando estou aqui, não tem isso. Já viu o tamanho das panelas de comida? Para todo mundo que entra aqui (no sítio), eu pergunto: “Já almoçou?” Pobre, rico, polícia, otário, malandro”, comentou Zeca Pagodinho, em entrevista ao jornal O Globo.

PRÓXIMOS PASSOS

A ‘Horta Urbana Xerém I’ planeja iniciar, no próximo ano, o cadastro de famílias que vão receber os alimentos gratuitamente. Uma parcela do que for cultivado será vendida ao município de Duque de Caxias por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). As primeiras colheitas estão sendo destinadas para cozinhas solidárias e creches, além de alunos do próprio instituto do artista.

O projeto recebeu recursos do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e de emenda parlamentar da deputada federal Benedita da Silva (PT). Além disso, o IZP atua em parceria com a Universidade Federal Rural do Rio e a Embrapa na formação dos trabalhadores.