Trabalhadores morrem soterrados em silo de polpa de laranja em Minas

Dois trabalhadores morreram soterrados em um silo de armazenamento de polpa de laranja na cidade de Carvalos, no Sul de Minas Gerais, nesta sexta-feira (31). As informações são do jornal O Tempo.

Segundo os bombeiros, os homens estavam realizando trabalhos no silo quando foram soterrados. As buscas começaram com a escavação das polpas de laranja desidratada, mas não houve sucesso.

Os bombeiros tentaram, então, fazer cortes no silo para facilitar o processo. Os corpos dos trabalhadores foram encontrados, mas já sem vida. O óbito foi atestado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A perícia da Polícia Civil realizou os trabalho de praxe e os corpos foram direcionados a uma funerária da cidade.