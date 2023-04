Vídeo mostra trajeto de ônibus escolar após motorista passar mal e jovem de 17 anos assumir volante

Imagens das câmeras de monitoramento registraram o momento, na última quarta-feira (30), quando os estudantes de uma escola municipal foram salvos por um colega, de apenas 17 anos. Kaio Eduardo Ferreira assumiu a direção do ônibus escolar ao perceber que o motorista estava sofrendo um mal súbito. O ato heroico aconteceu em Sertãozinho, no interior de São Paulo. As informações são do g1.

O vídeo mostra a movimentação do ônibus. Ele saiu da pista, atravessou o canteiro, derrubou a cerca e parou na marginal da Rodovia Armando de Sales Oliveira (SP-322). Kaio estava em um dos bancos da frente, quando percebeu que o condutor não passava bem.

O motorista, Claudemir de Araújo (51), trabalhava há oito meses como funcionário terceirizado da Prefeitura de Pontal. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu, morrendo no local.

Mesmo sem saber dirigir, Kaio conseguiu estacionar o veículo. À EPTV, o adolescente narrou os instantes de apreensão: “Eu estava olhando a pista, aí eu vi ele caindo assim para o lado, soltou o volante e eu percebi que ele estava meio desacordado”.

Observando que o transporte estava encostando em uma barreira de contenção da pista, Kaio assumiu a direção, e precisou manter a calma enquanto os colegas perguntavam sobre o condutor.