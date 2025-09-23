Presidente da escola Império de Casa Verde é preso em operação contra tráfico

Uma operação integrada entre as Polícias Militar e Federal, deflagrada nesta terça-feira (23) em cinco estados, tem como alvos integrantes de uma organização criminosa especializada no tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro.

Ao todo, são cumpridos 22 mandados de prisão e 40 de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Pará, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Goiás.

Segundo o g1, entre os presos está o presidente da escola de samba Império de Casa Verde e vice-presidente da Liga das Escolas de Samba de São Paulo, Alexandre Constantino Furtado. Ele é apontado pela Polícia como sendo integrante do PCC.

Pelo menos 11 mandados de busca são cumpridos na capital paulista. As ordens judiciais também são executadas nas cidades paulistas do Guarujá, Leme, Sorocaba, Embu das Artes, Praia Grande e Caieiras.

Batizada de Operação Vila Conde, a ação foi deflagrada por meio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em São Paulo (Ficco/SP) e também contou com participação da Receita Federal.

Veja também PontoPoder Presidente da CPI dá voz de prisão a empresário sócio do 'Careca do INSS' Mundo EUA suspendem cobrança extra de US$ 250 em vistos de entrada

Investigação

As investigações tiveram início após uma apreensão de cocaína no Porto de Vila Conde, em Barcarena (PA), em fevereiro de 2021. Na ocasião, agentes federais recolheram 458 quilos de cocaína que estavam escondidos em meio a uma carga de mineral. O entorpecente seria levado ao Porto de Rotterdam, na Holanda.

Segundo a Polícia, por meio das apurações, foram identificados os membros da organização, além da logística montada para escoar a produção de cocaína para a Europa e lavar todo o dinheiro obtido com o crime por meio de empresas fictícias e outros empreendidos como restaurantes.