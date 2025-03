Prefeitura do RJ decide comprar imóvel onde foi gravado 'Ainda Estou Aqui'; saiba o motivo

A Prefeitura do Rio de Janeiro decidiu comprar/desapropriar o imóvel onde foi gravado o filme "Ainda Estou Aqui" para transformar o espaço na "Casa do Cinema Brasileiro", conforme divulgou o prefeito Eduardo Paes, nesta segunda-feira (3). O gestor se comprometeu a publicar a medida em Diário Oficial Extra ainda hoje.

A ideia é que a casa vista no mundo inteiro pelo cinema se torne um espaço de memória sobre a vida de Eunice Paiva, o contexto histórico em que viveu, além de homenagear o elenco do filme pelo primeiro Oscar conquistado no País. O prefeito ainda demonstrou o interesse de abrigar a estatueta da premiaçno local - já que o prêmio fica com o País e não com o diretor.

"Vamos tornar público e abrir para visitação o espaço que trouxe o primeiro Oscar do Brasil em quase 100 anos de premiação. Faremos da casa onde foi gravado o filme um lugar de memória permanente da história de Eunice Paiva e sua família, da democracia e ainda uma homenagem às duas grandes mulheres que orgulham o Brasil e deram vida a ela - Fernanda Torres e Fernanda Montenegro", escreveu Eduardo Paes.

Veja também Verso Atores de 'Ainda Estou Aqui' comemoram vitória no Oscar em camarote na Sapucai; veja Verso Walter Salles dedica prêmio do Oscar a Eunice Paiva, Fernanda Torres e Fernanda Montenegro; veja discurso

O gestor também detalhou que a Casa do Cinema Brasileiro terá exposições interativas para que o público conheça a história do Brasil no Oscar. "Ali também funcionará a nova sede da Rio Film Commission estimulando mais produções do cinema brasileiro e premiações internacionais", completou Eduardo.

E pra não deixar dúvidas: a Casa do Cinema Brasileiro vai estar pronta para receber nossa primeira estatueta. Quem sabe ela não vem morar aqui? Nós vamos sorrir. Eduardo Paes Prefeito do Rio de Janeiro

Vitória no Oscar

O longa brasileiro “Ainda Estou Aqui” foi escolhido, neste domingo (2), como o Melhor Filme Internacional na edição deste ano do Oscar 2025, marcando a primeira vez que o Brasil leva oficialmente um prêmio no evento.

O diretor Walter Salles dedicou o prêmio a Eunice Paiva e às atrizes Fernanda Montenegro e Fernanda Torres.

"Em nome do cinema brasileiro, é uma honra receber esse prêmio. Eu dedico esse prêmio a uma mulher que, depois de uma perda durante um regime autoritário, decidiu não se curvar", afirmou o cineasta.

Com uma trajetória de reconhecimento do público, da crítica especializada e das premiações, o longa foi um dos destaques da temporada de premiações, chegando a três indicações ao Oscar.

Além da vitória em Melhor Filme Internacional, “Ainda Estou Aqui” ainda concorreu nas categorias de Melhor Atriz, na qual Fernanda disputou o prêmio, e de Melhor Filme.