Passageira de ônibus atingido por queda de avião em SP recebe alta; outra segue internada

Uma das passageiras de ônibus feridas após um avião de pequeno porte cair atingindo o coletivo, em uma avenida movimentada da cidade de São Paulo, recebeu alta nesse domingo (9), informou a Secretaria de Saúde do estado. Outra mulher que também se machucou na ocasião segue hospitalizada em uma instituição particular, mas não há detalhes sobre o estado de saúde dela.

Ao todo, o acidente resultou em dois óbitos e 10 feridos. Destes, 8 já foram liberados das unidades de saúde onde receberam tratamento, conforme informações do portal g1.

A aeronave caiu sob a via por volta das 7h20 na última sexta-feira (7). Segundo testemunhas, o veículo aéreo tentou realizar um pouso de emergência no local, mas acabou caindo sobre a avenida, explodindo e atingindo o ônibus. O avião saíra do aeroporto do Campo de Marte, na zona norte de São Paulo, às 7h15 e tinha como destino a cidade de Porto Alegre (RS).

Uma gravação de áudio indica que o piloto, identificado como Gustavo Carneiro Medeiros, solicitara autorização para retornar imediatamente ao terminal aéreo, de onde decolara. Ele e o copiloto, o advogado Márcio Louzada Carpena, que era o proprietário do avião, falecem na ocasião.

Defeito em motor pode ter causado queda

Uma falha no motor do avião de pequeno porte, modelo Beechcraft F90 King Air, pode ter ocasionado a queda da aeronave. Essa é uma das linhas de investigação.

Especialistas ouvidos pela Globonews informaram que o transporte aéreo esteve em uma oficina uma semana antes do acidente para solucionar uma pane no sistema de RPM em um dos motores. O sistema é responsável por monitorar a velocidade de rotação do motor, afetando, inclusive, o desempenho da aeronave.

Eles alertaram, ainda, que, durante a remoção dos destroços, equipes do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa IV), sediado na capital paulista, estaria focada nos motores. Além deles, a Polícia Civil de SP e a Polícia Federal também apuram as causas e responsabilidades do acidente aéreo.

A causa da queda também é investigada pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

