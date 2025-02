Avião que caiu em avenida de SP tinha três inconformidades, informa Anac

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) confirmou, neste sábado (8), que o avião de pequeno porte que caiu em São Paulo na manhã de sexta-feira (7) teve três inconformidades apontadas na vistoria de informação documental realizada no momento de importação para o Brasil.

De acordo com a Anac, as inconformidades foram detectadas no computador de dados aéreos, no para-brisas e no sistema de degelo. As questões apontadas, no entanto, não impediam a aeronave de operar normalmente, destaca a Agência. O papel da vistoria é entender se o avião está de acordo com seu projeto original.

Segundo o g1, a aeronave em questão foi importada dos Estados Unidos em 24 de novembro do ano passado. O comunicado que apontou as inconformidades foi emitido um dia antes do acidente, na última quinta-feira (6).

Ainda de acordo com o g1, as inconformidades encontradas foram:

Informações divergentes entre Laudo de Vistoria e tela de estação quanto ao equipamento ADC, que é um computador de dados aéreos que mostra ao piloto informações como altitude, velocidade e temperatura, por exemplo; Verificação da falta de limpadores de parabrisas, declarados como instalados; A não identificação de autorização para alteração no sistema de degelo das hélices.

A causa da queda ainda está sendo investigada pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).