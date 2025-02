Companheira do advogado que morreu em queda de avião em São Paulo presta homenagem: 'queria que fosse só um pesadelo'

A biomédica Francieli Pedrotti Rozales, companheira de Márcio Louzada Carpena, morto após a queda de um avião na zona oeste do São Paulo, publicou uma homenagem ao advogado na manhã deste sábado (8). Em uma rede social, ela compartilhou fotos dos dois juntos e um texto em que lamenta o acidente e compartilha momentos do cotidiano do casal.

"Que dor horrível te perder... A vida é muito injusta! Um homem tão intenso, cheio de vontade de viver, com grandes projetos e sonhos... Ah, meu amor, como eu queria que fosse só um pesadelo, acordar, virar para o lado e te abraçar", escreveu a biomédica.

Veja também País Avião de pequeno porte cai na Zona Oeste de São Paulo País Defeito no motor pode ter causado queda de avião de pequeno porte em SP

Márcio Carpena era o proprietário da aeronave, um Beechcraft F90 King Air, que caiu na Avenida Marquês de São Vicente, Barra Funda, zona oeste de São Paulo, na última sexta-feira (7). Com a queda, o avião atingiu um ônibus. Márcio e o piloto, Gustavo Carneiro Medeiros, morreram no acidente e outras sete pessoas ficaram feridas.

"Eu te amo tanto. Obrigada por ter me feito a mulher mais feliz desse mundo! Eu nunca estive tão feliz em toda minha vida e nunca me senti tão amada como fui ao teu lado. Que Deus te receba e te proteja aí e me dê forças para seguir aqui", completou Francieli, no texto.

Legenda: Homenagem de Francieli Pedrotti Rozales a Márcio Louzada Carpena Foto: Reprodução/Instagram

Entenda o caso

Na manhã da última sexta-feira (7), um avião de pequeno porte, modelo Beechcraft F90 King Air, caiu em uma avenida na Barra Funda, na Zona Oeste de São Paulo, segundo informações do Corpo de Bombeiros. Uma das linhas de investigação é que uma falha no motor da aeronave pode ter ocasionado o acidente.

Legenda: Aeronave caiu pouco tempo após a decolagem Foto: Reprodução/TV Globo

O avião, com capacidade para oito pessoas, saiu do Aeroporto Campo de Marte, em São Paulo, às 7h15, com destino a Porto Alegre. Porém, por volta das 7h18, o avião tentou fazer um pouso de emergência na Avenida Marquês de São Vicente, no bairro Barra Funda, mas não conseguiu. A queda ocorreu por volta de 7h20.

Segundo informações iniciais, o avião tentou fazer um pouso forçado e acabou caindo sobre diversos veículos e explodindo. No local, formou-se uma cortina de fumaça que foi vista de várias regiões de São Paulo.

Veja também País Saiba quem eram piloto e copiloto do avião que caiu em SP nesta sexta (7) País Moradores registram momentos após queda de avião na Barra Funda; veja vídeos

Em nota divulgada na sexta-feira, a Carpena Advogados Associados, da qual Márcio era sócio, confirmou que ele era o proprietário da aeronave.

Em outro comunicado, publicado neste sábado (8), a empresa informou que "está adotando as providências necessárias para os traslado dos ataúdes para Porto Alegre, previsto para ocorrer ainda hoje, a fim de viabilizar a cerimônia de homenagens e despedida", em conjunto com a família de Márcio. Informações sobre o velório e a cerimônia ainda não foram divulgadas.

A companhia aérea Azul, empresa da qual o piloto Gustavo Carneiro Medeiros fez parte entre 2011 e 2021, também publicou uma nota em que expressou condolências.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.