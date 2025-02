Saiba quem eram piloto e copiloto do avião que caiu em SP nesta sexta (7)

Gustavo Carneiro Medeiros foi identificado como o piloto do avião que caiu em São Paulo nesta sexta-feira (7). A aeronave, um Beechcraft F90 King Air, caiu na Avenida Marquês de São Vicente, Barra Funda, zona oeste de São Paulo, no início amanhã, atingindo um ônibus.

Medeiros e o copiloto e advogado Márcio Louzada Carpena morreram no acidente e outras seis pessoas ficaram feridas. A aeronave decolou do Aeroporto Campo de Marte com destino a Porto Alegre.

Gustavo Carneiro Medeiros era nascido em Indaiatuba, interior de São Paulo. Ele trabalhou na Azul Linhas Aéreas de 2011 a 2021. Durante sua trajetória na companhia, atuou como comandante de aeronaves ATR, com 1.912 horas de voo, como copiloto do modelo E190, acumulando 3.819 horas de voo e, também, como instrutor de rota.

Em nota, a Azul lamentou o acidente e se solidarizou com os familiares do ex-tripulante da empresa e das demais vítimas.

Formado em Ciências Aeronáuticas e Administração pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) (2002 e 2006, respectivamente), Medeiros possuía ampla experiência na aviação. Na ocorrência desta sexta-feira, a aeronave caiu intacta, incendiando após o impacto com o solo. O vazamento de combustível atingiu um ônibus e a fiação elétrica.

Veja a nota Azul Linhas Aéreas:

"A Azul lamenta o acidente ocorrido nesta manhã com uma aeronave particular, em São Paulo (SP). A Companhia se solidariza com os familiares do piloto do voo, Gustavo Carneiro Medeiros, que já fez parte do quadro de Tripulantes da Empresa, de 2011 a 2021, e das demais vítimas".

Legenda: Carpena e Medeiros já haviam feito outros voos juntos Foto: Reprodução/Instagram

Copiloto era advogado

Além de Medeiros, estava no avião o copiloto e advogado gaúcho Márcio Louzada Carpena. Ele era formado em Direito na PUCRS (2002), onde também ministrava aulas.

Carpena era dono de um escritório especializado em direito societário, com sedes em Caxias do Sul e Porto Alegre. Ele também era o proprietário da aeronave e deixa três filhos.

Os dois viajavam para Porto Alegre no avião que decolou do Campo de Marte, na zona norte de São Paulo e caiu minutos depois, na Barra Funda.

Investigações

As investigações sobre a queda do avião em São Paulo estão sendo conduzidas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).